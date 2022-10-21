【日本開關】旅遊平台完美行推56折早鳥滑雪纜車票　免費500MB SIM卡全日本機場可領取

▲ 日本旅遊平台完美行 （WAmazing）推出早鳥優惠纜車共通票，方便旅客預早計劃滑雪之旅。（機構提供）

為迎接解封後的冬季追雪遊客，日本旅遊服務平台完美行（WAmazing）即日起於網站開賣早鳥優惠纜車票，期間限定特價最低56折起，包括不指定使用日期並可選擇26 座滑雪場的早鳥優惠纜車共通票，及以優惠價格購買完美行獨家發售的王子滑雪度假中心共通票，與一系列單一滑雪場的早鳥優惠纜車票。

即日起於網站發售的早鳥優惠纜車票，期間限定特價最低56折起，可從逾150座滑雪場中搜尋酒店或超值纜車票，預先規劃日本滑雪行程。

早鳥特別價格包括可於購買後再選擇滑雪場的早鳥優惠纜車共通票，有26座滑雪場供選擇，如北海道富良野滑雪場、Niseko Mt. Resort Grand HIRAFU及長野縣菅平高原雪地度假村等，毋須指定使用日期，更加靈活。

▲ 早鳥優惠還有王子滑雪度假中心共通票，如輕井澤王子大酒店滑雪場。（機構提供）

而網站獨家發售的王子滑雪度假中心共通票，可以最優惠價格購買由王子大飯店經營的9間日本國內人氣滑雪度假中心纜車票。另有一系列單一滑雪場早鳥優惠纜車票，預約後可於2023年2月28日前免費取消，可依天氣彈性調整行程。

此外，完美行亦擴大了JR東京廣域周遊券自動取票服務，顧客可在新增的成田機 場、以及既有的JR上野站的JR東日本旅行服務中心窗口附近的完美行專用取票機取 票。或可在網上作免稅購物，毋須額外佔用行程時間，回程於機場周邊的專用機

器取貨。

早鳥優惠網址︰https://hk.wamazing.com/snow/early_birds

▲ 免費SIM卡的服務可於日本逾20個機場領取上網卡。（機構提供）

免費SIM卡機場領取

完美行亦有提供免費SIM卡服務，解決遊客在日的上網問題。只需在App Store中搜尋WAmazing並下載App，註冊成為會員後即可申請免費SIM卡，開卡後可使用長達15天、最多500MB的免費數據。

這4G（LTE）上網服務是由日本最大電信公司NTTdocomo提供，目前全日本從北海道到沖繩共有22個機場可領取SIM卡，使用後毋須歸還。

記者︰黃依情