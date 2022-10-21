立法會補選12.18舉行　民建聯、工聯會必佔一席？

▲ 立法會選委界目前有4席空缺。（資料圖片）

立法會選委會界別補選12月18日舉行。選管會刊憲，委任政制及內地事務局轄下粵港澳大灣區發展助理專員鄭詠基擔任選舉主任，同時委任資深大律師陳政龍為提名顧問委員會成員。

選管會周二公布補選日期，提名期下月1日開始，14日結束。政圈大感突然，因為不少人早前聽聞補選或延至明年兩會之後才舉行，面對選舉事務處「突襲」，不少人感到措手不及。

今次補選將會選出四名選委會界別議員，填補張國鈞、麥美娟、孫東及林智遠加入政府後，出現的議席空缺。

至於4席空缺花落誰家，有政黨中人認為，民建聯和工聯會肯定佔一席；不過，有資深建制則認為此非絕對，因為今次競爭激烈，想爭的不止政黨，盛傳全國政協常委譚錦球之子、新界青年聯會主席譚鎮國，亦有意競逐。

民建聯方面，元老葉國謙姪兒、前油尖旺區議會主席葉傲冬，以及創新科技及工業局局長政助廖添誠太太、葵青區議員郭芙蓉都被指頗積極。

至於經民聯，據聞傾向派眼科醫生龐朝輝競逐，而經民聯青年事務委員會副主席李超宇，亦是潛在人選之一。

工聯會副理事長林偉江、權益委員會主任丘燿誠，以及上年立法會選舉落敗的巴士車長蔡永強，被視為熱門人選。

新民黨呼聲較高的，則是澳門前特首何厚驊之姪何敬康。

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