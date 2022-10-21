【婚後生活】真子公主婚後赴美生活一年　平民老公重考3次終考到律師牌

▲ 日本真子公主婚後赴美生活一年，老公終考獲律師牌。

日本真子公主與大學同學小室圭在去年10月底完婚，往後赴美國生活。然而，小室圭考律師卻兩度落榜，並再接再厲考第3次，成為全球最受矚目的「重考生」。慶幸，在兩人結婚一周年紀念日前，小室圭終於在第3次考試中上榜。

綜合外媒報道，真子公主的丈夫小室圭，在今年7月第3度參加美國紐約州的律師考試，榜單於美國時間10月21日於司法考試委員會官網公布。網站指出，上榜者於10月20日接到通知，這次共有9600多人考試、6350人上榜，合格率為66%。

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考律師牌兩度落榜

由於上兩次考試都名落孫山，在日本引起注目和討論。而今日小室圭的恩師表示，已在第一時間接到他親自來電，告知上榜的消息。本月23日是真子公主的31歲生日，而26日則是兩人的結婚一周年紀念日，考到律師牌可謂是喜上加喜。

▲ 小室圭任職的律師行剛更換了其網頁照片。（網站圖片）

不過，在小室圭第3度考試成績公布前夕，有駐紐約的日本記者日前發現，Lowenstein Sandler官網突然更新了小室圭的個人簡介網頁，雖職稱仍是律師助理，但就更換一張穿上西裝、滿臉笑容的照片，

報道認為，事務所的動作可能代表，無論小室圭是否通過資格考試，都會繼續雇用他。由於該律師行非常有名，即使是法律助理年薪也達2000萬日圓（約104萬港元），因此無論能否考到牌，依然是「人生勝利組」。

真子放棄補助金

真子公主是日皇德仁的弟弟、秋篠宮文仁親王與紀子妃的長女。真子公主於2010年入讀國際基督教大學，與小室圭首次見面是在大學一年級。2012年大學舉辦交換留學生說明會，真子正好坐在小室後面，才有親近交談機會，真子曾透露是被小室開朗笑容和真誠打動開始交往。

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二人早在2017年召開記者會宣布訂婚，豈料小室圭的母親被爆出與前未婚夫之間有金錢糾紛，並受債務纏身，引發公眾輿論。而小室圭其後突然遠赴美國攻讀法律，如今學成歸國，宣布將與真子公主在10月底前登記結婚。

據報，真子公主放棄領取補助金，是考慮到小室圭家中的金錢糾紛備受外界輿論批評。根據日本皇室經濟法規定，皇室成員因結婚等因素脫離皇室時，通常會獲取一次性補助金「一時金」，用以保障日後生活，最高金額為1.5億日圓（約780萬港元）。

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責任編輯︰王明芳