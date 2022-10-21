【下流上車族】一屋分租N個租戶成香港地產奇葩　租上租風險有多高?

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香港買樓「上車」難度可謂世界之冠，TVB現正熱播的台慶劇《下流上車族》，播出短短幾集因題材貼地，圍繞港人上車的難題成功吸引共鳴，劇集最近講到超市經理車志明（林敏聰飾）及妻子莫雯慧（江美儀飾） ，將原本租住的單位再分租給朋友細孝（鄧智堅飾）一家，以及Emma婆婆（鮑起靜飾）的愛犬次郎。

昨日播出的劇集，講述 車志明（林敏聰飾）及妻子莫雯慧（江美儀飾），以月租1.2萬租給Emma婆婆（鮑起靜飾），讓愛犬次郎入住，但惹起細孝一家不滿，車志明想出對策，將大廳分隔成幾個部分租上租，包括「日出次郎」、「志明天下」以及「細孝新邨」，抽盡樓盤名字水，車志明更形容是香港地產界奇葩。今晚播出的劇集則講述業主友善登門突擊檢查，識破車家租上租。

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現實生活中不少人都會透過租上租區減輕租屋的壓力，究竟租上租是否合法，也是否存在風險呢？事實上，有不少分租房營運者，是以二房東身份出租單位，單位業主及內地租客均面對一定風險。

以先簽約再分租的模式，最先簽約租客則變成「二房東」，而後來加入的租客，必須留意「二房東」與業主訂立的租約內容，是否接受分租，若業主列明禁止分租，業主有可能向法院或土地審裁處申請頒發命令收回出租單位。

另一方面，由於分租房間數量多需求龐大，例如有租客將單位分成多個房間出租，甚至將客飯廳可用作房間，這類單位租客私隱及治安問題相對較多，消防條例也要留意，走火通道窄小，不能掉以輕心。

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此外，租用分租房間，涉及多個範疇問題，包括公用地方使用權，如何攤分水電煤費用等，建議租客租房前，要與業主於租約釐定清楚各項細節，以免日後有爭拗。

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