【靚太安樂窩】回港創業推動可持續時尚　創辦人推介3大值得投資單品

▲ HULA 創辦人 Sarah希望透過寄賣服務及平台，延長設計師產品的壽命，給予衣裳第二次生命，並減少時裝行業的碳足跡。

近年，越來越多人接受「二手物品」。而「穿二手衫」亦不再是忌諱，反而是潮流生活態度。今集<<靚太安樂窩>>請來奢侈品寄賣平台 HULA 創辦人 Sarah Fung分享成立品牌的創業心得，並推介二手市場中3大值得投資的單品。

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循環時尚的理念

▲ Sarah曾在連卡佛工作，對時尚文化、各大品牌的設計及自己的穿衣風格都有非常獨特的見解。(陳慧安攝)

在英國倫敦成長的 Sarah，畢業於中央聖馬丁藝術與設計學院(Central Saint Martins) ，曾擔任首飾及時裝設計師。在讀書時期，她已擅長為衣物重新剪裁或綴上配飾，將「舊衣變成新衣」。當決定回港工作及生活後，她便發現在港較難買入心水二手衫，加上意識到高級時裝對環境帶來的影響，如布料染色時所產生的高碳排放量、高耗水量等環境污染。

有見及此，Sarah在2017年創立 HULA。除希望賦予衣裳第二次生命外，更希望減少時裝行業的碳足跡，推動可持續發展。另一方面，時裝愛好者亦可以一個較便宜的價格去入手心頭好。而賣家既可輕鬆處理掉自己不再需要的服裝，減少浪費之餘，又可以得到金錢上的回報，絕對是一舉多得。

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舊衣不等於故衣

▲ HULA採用人工智能認證，透過電子顯微鏡放大手袋的物料，並與數據庫資料作比較，去分析材質、紋理等細節。最快5分鐘，最長至1日便可知真偽結果。(陳慧安攝)

過往「二手物品」都被認定是舊人故物，甚至會帶來厄運。而Sarah就指這些衣物都是來自社會名人們、時尚圈人士或受平台邀請的貴賓。因此，收集回來的衣物必須是狀態簇新的正品，有些物品可能只被用過幾次，甚至連招牌都還未剪掉。

時至今日，二手名牌時裝獲得更多人接受，甚至會花心機及時間去搜羅，完全融入大家生活之中。而Sarah亦十分鼓勵大家支持環保，希望大家明白到購買名牌並非數量越多、越昂貴就代表越好，必須適合自己。

我想鼓勵不同風格的女生去嘗試更多Mix&Match。正如一件永不過時設計的Chanel外套，其俐落大方、細緻剪裁既可提升造型感，又可隨意配搭普通的牛仔褲或皮裙。因此，滿身名牌不一定代表有品味。只要勇敢去嘗試，你才會找到屬於你自己的風格。

3大值得投資單品推介

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Hermès Birkin鱷魚皮手袋

▲ Hermès Birkin鱷魚皮手袋。(陳慧安攝)

Birkin 30手袋上印有倒V刻印記「＾」，是來自短尾鱷(Alligator) 的皮質，在Hermès中最頂級、最高貴及最昂貴的皮質。由於婆羅洲的鱷魚經常打架，較難找到一塊完整無缺的皮，所以更顯矜貴。手袋用上鱷魚腹部的皮而製，因此皮質及花紋是十分平均及整齊。配上綠松色(Turquoise)及鍍金金屬件，在市面上極為罕有。

Chanel白色24K鍍金手袋

▲ Chanel白色24K鍍金手袋。(陳慧安攝)

2008年前的手袋系列，屬於Vintage的手袋。白色手袋配上菱格經典設計及金屬雙C Logo，極具標誌性的長青款式，給人高貴優雅感覺。

Chanel黑白格仔呢絨外套

▲ Chanel黑白格仔呢絨外套。(陳慧安攝)

被譽為「穿一輩子也不過時」的Chanel經典之作。外套出面是黑白色格仔圖案斜紋軟呢(Tweed)質地，而入面襯料是用上粉紅色併紫色及藍色格仔圖案，可謂精工細造。另外， Chanel外套鈕扣設計會按每一季的主題而作出變化，而每粒鈕扣都蘊藏經典特色設計，如代表性的雙C logo樣式鈕釦、CHANEl 字樣、山茶花以及獅子頭符號等。

「The Woods」限定店

地址:香港瑰麗酒店 Asaya Gallery

開放日期: 10月1日至11月25日

營業時間: 星期一至星期二 | 中午12時至下午5時

星期三至星期日 | 中午12時至晚上7時

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責任編緝：張懿慧