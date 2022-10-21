【明星育兒】區永權分享照顧自閉症兒子經歷　冀家長勇敢面對積極解決

▲ 區永權不辭勞苦照顧自閉症幼子。

TVB王牌節目《東張西望》主持人區永權（Albert），是兩孩之父，經常在社交媒體發放一家四口的合照。但原來一家人樂也融融的背後，曾面對一個重大的挑戰，細仔確診患上自閉症，幸好經過連串的治療及訓練已有很大改善。

區永權說幸好細仔早確診早作治療，現在已跟平常小孩無異，故鼓勵家長要勇於面對問題及積極解決。

▲ 區永權一家四口感情很好，兩兄弟今年為爸爸慶祝生日。（被訪者提供）

中國人覺得三年抱兩是最理想，區永權跟太太就一年抱兩，2011年誕下大仔Aidan，同年12月二子Ambrose出世。區永權說：「由於兩個仔的年紀相若，基本上同照顧雙生兒沒有大差別，都頗為吃力。」

雖然工作繁忙，但區永權很享受湊仔的時光，不用返工的日子總會留在家享受Family Day，後來卻漸漸發現，細仔有一點異樣。「他的性格很開朗，不過卻像活在自己的世界，跟別人沒有眼神交流。」於是他決定帶當時只有18個月的細仔檢查，後來確診患上自閉症。

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▲ 當年針灸治療，Ambrose都會大喊，故最後惟有放棄。（被訪者提供）

細仔確診感世界末日

區永權及太太知道消息後，並不能接受，感覺像世界末日。後來聽到專家說愈早介入治療愈好，於是二人便收拾心情，選擇積極面對，為細仔尋求不同的醫治方法。他們到公營、津貼及私人的機構，密集式替細仔訓練及治療。「當時逢星期一至五，上午返幼稚園，下午接受治療，持續了好幾年。」

就是中式的針灸亦不放過，不過最終還是放棄。「細仔針灸3次，每次都喊得很厲害，我跟太太見到都很肉痛，因此停止了。」

畢竟，社會上仍有些人對自閉症兒童貼上標籤，但區永權卻說細仔從沒有受到歧視。「因為基本上從表面看不出來，只不過我們關係密切，才會看到細仔有些不一樣。」

他說細仔固執的性格，在行為上就表露無遺。「從前在上學搭車的路綫，必須要一樣，如有任何變異，就會在車上大喊。」

▲ 細仔Ambrose經過一輪訓練及治療後，情況大有改善。（被訪者提供）

細仔更曾經走失，令區永權十分慌張。「我們一家人到主題樂園玩，但小兒子忽然不見了，我當時好驚，以為一輩子也不能再見他，幸好有個遊客在路上見到並帶他到職員辦公室，我們在路上重遇非常開心。」

雖然在照顧上有時感心力交瘁，但細仔不時會扮演「暖男」，為爸爸帶來窩心的驚喜。「幾年前，我到台灣拍節目的時候，小兒子在WhatsApp錄音給我，問我工作完未？返酒店吃飯未？很掛念我，還說I love you，我聽到很感動。」

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細仔經多年治療後，情況有很大改善，現在跟普通小朋友無異。區永權自言大仔Aidan的功勞很大，因兩兄弟年紀相若，有時會出現爭玩具情況，細仔跟大仔一起爭奪，便加快跳出自己世界的速度，令他進步神速。

慈父也有嚴厲一面

至於在管教上，區永權說自己平日是一個善良的爸爸，但間中也會化身為嚴父。「小朋友無皇管便會像小魔怪一樣，一定要有適當的管教，故有時我對他們都非常嚴厲。」

兩個兒子現在分別11歲及10歲，雖然離青春期還有一段日子，但區永權說現在已開始準備，尤其在性教育方面，更會向專家或其他父母取經。

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兩年多的疫情，學校大部分時間上網課，不少家長都叫苦連天。「起初很吃力，因為當時對使用Zoom不太了解，足足花了一個月才慢慢適應。」

現在兩個兒子在新學年已重返校園，生活回復正常，區永權說孩子不用上課及自己不用開工的日子，必定視為親子時間，一家四口一起享受天倫樂。

作者：招美寶