  • 25°C
香港時間 : 20221021日 (週五) 18:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 下流上車族 濕疹過敏大全 美麗戰場 兒童疫苗 野人老師 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【隱形殺手】服壯陽藥後左半身發麻　55歲男子求醫揭患一隱疾

醫生診症室 17:35 2022/10/21

分享：

分享：

熱門 下流上車族 濕疹過敏大全 美麗戰場 兒童疫苗 野人老師 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

55歲男子服壯陽藥後左半身發麻，求醫揭患一種隱疾。

男士想一展雄風或會服用壯陽藥，但並非人人適合服藥。台灣一名55歲楊姓男子，日前服用壯陽藥後，出現突發性左側肢體麻木，送院量血壓，竟發現其收縮壓高達200毫米汞柱。

最新影片：

綜合台灣媒體報道，一名55歲楊姓男子為了在床第間展示雄風，繼而服用壯陽藥，未料服藥後竟出現左半身發麻的情形，送院急救，並發現他過去有高血壓病史，但就沒有按規則使用藥物或控制飲食，而男子入院後量血壓，發現他的收縮壓竟高達200毫米汞柱。

台北市立聯合醫院仁愛院區神經內科主治醫師陳柏安指出，高血壓素有「隱形殺手」的稱號，並表示許多人患有高血壓而不自知，要像個案中的事主，出現一邊手腳無力或口齒不清時，才驚悉事態嚴重。

陳柏安續稱，楊姓事主出現高血壓合併腦梗塞症狀，還幸狀況輕微，可先用口服藥物控制，再留院觀察。而陳柏安亦提醒，有心血管疾病又沒有控制好血壓，切勿勉強服用壯陽藥物。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 高血壓 醫生 台灣

最高瀏覽

【矢志不渝】日本女星竹內結子逝世2年　深情丈夫癡守骨灰終放手下葬
18:16 2022/10/20
【矢志不渝】日本女星竹內結子逝世2年　深情丈夫癡守骨灰終放手下葬
【好人好事】的士車頭窗插兩支香　殯儀業者揭真相司機獲讚心地好
今日 12:39
【好人好事】的士車頭窗插兩支香　殯儀業者揭真相司機獲讚心地好
【染髮過敏】港女染髮過敏頭皮極痛大面積泛紅　店方斥: 做咁多嘢都係想退錢
15:44 2022/10/20
【染髮過敏】港女染髮過敏頭皮極痛大面積泛紅　店方斥: 做咁多嘢都係想退錢