【隱形殺手】服壯陽藥後左半身發麻　55歲男子求醫揭患一隱疾

▲ 55歲男子服壯陽藥後左半身發麻，求醫揭患一種隱疾。

男士想一展雄風或會服用壯陽藥，但並非人人適合服藥。台灣一名55歲楊姓男子，日前服用壯陽藥後，出現突發性左側肢體麻木，送院量血壓，竟發現其收縮壓高達200毫米汞柱。

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綜合台灣媒體報道，一名55歲楊姓男子為了在床第間展示雄風，繼而服用壯陽藥，未料服藥後竟出現左半身發麻的情形，送院急救，並發現他過去有高血壓病史，但就沒有按規則使用藥物或控制飲食，而男子入院後量血壓，發現他的收縮壓竟高達200毫米汞柱。

台北市立聯合醫院仁愛院區神經內科主治醫師陳柏安指出，高血壓素有「隱形殺手」的稱號，並表示許多人患有高血壓而不自知，要像個案中的事主，出現一邊手腳無力或口齒不清時，才驚悉事態嚴重。

陳柏安續稱，楊姓事主出現高血壓合併腦梗塞症狀，還幸狀況輕微，可先用口服藥物控制，再留院觀察。而陳柏安亦提醒，有心血管疾病又沒有控制好血壓，切勿勉強服用壯陽藥物。

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責任編輯：羅嘉欣