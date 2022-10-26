【學校動態】學校獎勵計劃與校長「遊車河」 校長： 教育不一定在課室內

▲ 學習不一定在課室內。

家長認為最理想的親子溝通環境是在哪裡呢？可能是每晚臨睡前的故事時間，扮溫馨地講句I love you three thousand，或是在食飯時一家人分享下上班、上學的有趣事?

但現實往往是睡在床上不夠5分鐘，大人、小朋友都已呼呼大睡；或是食飯時講不夠兩句就被手機感召，結果對住屏幕溝通。我就學了校長朋友的方法，在駕車時，車廂內就是最佳環境，一來大家在達到目的地前都「走唔甩」，二來司機不能用手機，更重要是沿途有風景，可製造各種話題。我有一位校長朋友也用「遊車河」的方式，作為獎勵學生的「流動教室」。

這間學校多年來，一直推行獨特的「存摺」獎勵計劃，概念是銀行存摺。學校存摺紀錄學生的優異表現，每當學生在不同範疇表現優異時，老師或家長便會在同學的存摺上簽名，同學憑存摺內的簽名可以換領不同類型的獎勵，其中非物質獎勵『與校長遊車河』是學生最期盼的終極大獎。

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聽一聽「遊車河」行程是否豐富，由沙田沿途經過車公廟、城門河、馬場⋯⋯再駛上大埔公路馬料水段，途經香港中文大學，再前往大埔林村許願樹，認識中國傳統文化，又講解下為何有真假許願樹，如何保育等等，帶學生參觀林村公立學校參觀，了解舊日校舍與現今之別，以往的簡陋到今天設備的豐富，希望學生珍惜今天擁有的一切。

之後再到金山郊野公園，水塘大壩等等。回程時，校長特意取道吐露港公路，讓學生了解城市建設為交通帶來的便捷，乘機又講解下社會發展規劃。

校長說，旅程的景點故事再有趣，但也不及車廂內，與同學互相分享生活、學習、成長的故事深刻。他形容，自己與學生是豐富了彼此的生命故事。

這間是保良局王賜豪(田心谷)小學，校長畢錦龍認為，每次與學生遊車河都是獨一無二的難忘經歷，不單是坦誠的溝通，更是一次教育的機會。畢校長說：「教育，很多時候並不一定在課室內，更往往沒有預定的劇本的，每一個學生的不同反應，在場景來看到的不同東西，都可以是下一個學習點的延伸。」

家長們不妨也可參考一下，設計一段與小朋友的旅程，緊記校長所講，車廂內的溝通會比車廂外的風景更美麗。

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