【非法收數】8男6女涉非法收數　警方瓦解屯門區一個犯罪集團

▲ 8男6女涉非法收數，警方瓦解屯門區一個犯罪集團。（曾秋文攝）

警方進行代號「所羅門行動」，打擊非法收數活動，行動中拘捕8男6女，年齡由18至50歲，當中包括2名學生。屯門反三合會行動組第2隊主管鍾藝滔督察表示，針對非法收數和相關罪行，在9月至10月展開行動，共拘捕14人，他們報稱建築工人、運輸工人、學生和無業，部分人有黑社會背景，涉及10宗案件，涉嫌「放高利貸」、「刑事恐嚇」和「刑事毀壞」等罪行，部分被捕人士因欠債而加入收數集團以減輕自己的債務，包括協助淋紅油、貼收數紙、發出滋擾電話或恐嚇訊息，行動中警方相信已瓦解一個活躍於屯門區的收數集團。

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警方表示在疫情期間，市民因失業或減薪導致經濟壓力，向財務公司或非法借貸機構借錢，金額由數千元至100萬元不等，因無力償還而被非法追數。警方呼籲市民，借貸時要了解自己的財務狀況，量力而為，及了解借貸公司的背景，不要向非法放債人借貸。

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記者：曾秋文