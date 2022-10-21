【禁止上映】《蝙蝠俠：黑夜之神》被禁於戶外活動放映　楊潤雄：按固定機制處理

▲ 文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（陳國峰攝）

據《彭博》報道，2008年上映的《蝙蝠俠：黑夜之神》原訂將於下周四（27日）在一個戶外活動中播放。惟通訊事務管理局轄下電影、報刊及物品管理辦事處已禁止播放該影片。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄在記者會上回應，指決定不是由局方作出，但香港有一套制度，決定在某個時段放映一套電影是否適合，這是固定的機制，亦相信過往所有電影都是經同一機制處理。他稱公眾可以放心，這是在一個合法、合理的情況下作出的要求。

立法會議員狄志遠接受本報訪問表示，有媒體指政府或因電影屬IIB級輕微暴力，故不批準於公眾地方放映。他稱如因此原因禁播，政府應詳細解釋，以免引發各種惴測，令市民誤會或牽涉國安法等因素，引起無必要的敏感反應。

狄志遠又稱自己曾多次觀看電影，認為其暴力程度「不至於難接受」，惟公開轉播難以管理，有限制或不足，以往過往亦未有經驗。

【TOPick診症室】30多歲女患三期乳癌 揭兩位妹妹同BRCA基因變異

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津