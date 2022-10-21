【新冠肺炎】本港今增5,393宗陽性個案　英華書院部分班別需要停課

▲ 本港今增5,393宗陽性個案，英華書院多於一班需要停課。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（21日）公布新冠疫情個案最新情況。今日新增5,393宗確診個案，包括5,023宗本地陽性個案，當中包括1,183宗核酸檢測陽性個案以及3,840宗快速測試陽性個案。此外，新增370宗檢測陽性輸入個案；再多9人在公立醫院離世。

新增輸入個案當中，230宗涉及機場檢測樣本、102宗涉及第一至三日樣本，餘下38宗涉及第四至七日樣本。

共有1,802名確診新冠病毒的病人留醫治療，當中有206名新增確診病人。留醫的病人中，大約百分之9需要接受氧氣治療或需要以呼吸機協助呼吸。新增呈報1名危殆病人及6名嚴重病人，現時合共有25名危殆及33名嚴重病人，當中9名危殆病人正接受深切治療。另外，過去一日新呈報九名確診病人在公立醫院離世。

呈報陽性個案的9間安老院舍：

基督教香港信義會山景長者護理院 (新界屯門山景邨景榮樓二樓及三樓（部分）)

嗇色園主辦可善護理安老院 (新界大埔富善邨善景樓地下及二樓)

松齡（萬年）護老中心 (九龍慈雲山毓華街68至72號貫華里1號地下至3字樓)

花園護老中心有限公司 (九龍深水埗元州街477至483號紹恒大廈1字樓及2字樓)

安慈護理之家（葵盛） (新界葵涌葵盛西邨5座107至120號)

欣榮護老院有限公司 (九龍觀塘道241號欣榮大樓1字樓至3字樓及4字樓A-D座及觀塘道245號地下)

新松齡護老中心 (九龍觀塘順利邨順利商場2期地下部分、1字樓部分、2字樓部分及利富樓3字樓F20-F22室)

保良局大角咀護老院暨耆順長者日間護理中心 (九龍大角咀道9號三樓及五樓)

寶康耆柏園（牛頭角）護老中心有限公司 (九龍觀塘牛頭角道177-181號2字樓及3字樓)

呈報陽性個案的4間殘疾人士院舍：

新生精神康復會竹園宿舍 (九龍黃大仙竹園(北)邨梅園樓102至107室及201至208室)

新生精神康復會屯門長期護理院 (新界屯門青新徑2-6號)

新生精神康復會利東宿舍 (香港鴨脷洲利東邨東逸樓111至114室及209至216室)

扶康會麗瑤成人訓練中心 (新界葵涌麗瑤邨商場大廈L204層)

新增多於一個班別需要停課的學校：

英華書院

本地BQ.1.1亞系個案：

今日公布兩宗本地BQ.1.1亞系個案分別涉及一名37歲女子，居於沙田，沒有接種疫苗，有出現病徵（肌肉痛）；另一宗個案涉及一名43歲女子，居於九龍城，已接種三劑疫苗，沒有出現病徵。

本地XBD亞系個案：

今日公布兩宗本地XBD亞系個案分別涉及一名66歲男子，居於東區，已接種四劑疫苗，有出現病徵（發燒）；另一宗個案涉及一名26歲男子，居於南區，沒有接種疫苗，有出現病徵（發燒）。

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責任編輯：陳麗娜