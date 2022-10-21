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【日本旅遊】日圓匯率今一度跌至0.05181　國泰明年復飛名古屋大量放1月至2月機票

社會 18:09 2022/10/21

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(istock圖片)

日本已恢復免簽證自由行，日圓匯率繼續跌價，低處未算低，今日（21日）一度再創逾20年新低位0.0518。國泰航空由明年1月1日起，復飛名古屋航線，1月至2月去程及回程都有大量放飛。

國泰復飛名古航線 (僅供參考)

名古屋去程：CX536 1030-1505 (二、四、六、日)

（1月5,7,8,12,14,15,17,29,31日、2月2,4,5,7,9,11,12,14,16,19,21,23,28日）

名古屋回程：CX5391610-1955 (二、四、六、日)

(1月8,10,12,14,15,17,19,21,31日、2月2,4,5,7,9,11,12,14,16,18,19,21,23,25,26,28日)

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責任編輯：余思嵐

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