【學校動態】疫情下安排「線上導賞」 無阻學生放眼世界

▲ 學校舉辦疫下活動，可以放眼世界。

聽過天水圍區校長朋友分享疫情下舉行的交流活動，我幻想N年後，歷史書可能這樣紀載「新冠二年，經濟疲弱，市道慘淡。航班停飛，但學習更豐富，學生體驗更見公平」, 因大家都不能外出，對以往本身無經濟能力出外交流的學生而言，反而覺得「世界是平的」。

這間學校的學生不少來自基層家庭，但學校一直努力尋找資源安排學生出外「行萬里路」，但過去兩年受疫情影響，課外活動及境外交流被逼暫停。校長一直嘆息說，覺得對不起這代受疫情影響的學生。因為中學生缺少了其他學習經歷，影響身心靈的成長和發展，更可惜是將來回憶起中學生涯，變得一片空白。

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這位校長就每天留意衛生防護中心記者會、新聞，倘若政策有放寬跡象，就立即與一班同事籌辦「一日限定『呂』行團 — 校本多元實體/線上遊」。

為照顧因不符合疫苗通行證而未能外出活動的學生，學校特別設計了一系列的線上遊直播，地點包括德國、澳洲、烏克蘭、日本、印度以及大灣區，讓學生的眼界不只局限於亞洲，而是放眼全世界。由當地導遊會直播導賞，帶領學生參觀各地名勝，例如澳洲團參觀世界著名表演藝術中心——悉尼歌劇院、印度團參觀世界七大奇景之一——泰姬瑪哈陵等，讓同學一睹各地名勝。

學生亦有機會與當地學生、市民和商戶等進行交流，了解當地真實情況。除了直播導賞外，學校結合虛擬及實體，安排各地特色的工作坊，例如烏克蘭團製作地道曲奇、日本團製作特色飾品、澳洲團學習原住民藝術繪圖等，除了讓學生「眼睛去旅行」，亦能夠親自動手體驗外地文化，加深對各地的認識。

這間就是圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學，校長彭家強說：「凡事都有兩面，懷著樂觀總有轉機，疫情下帶來負面情緒太多，正面是所有學生都一起經歷一次不一樣的旅行。」

彭校長續說：「旅行，不只是玩樂，可配合學生的生涯發展及課程需要，融合不同範疇和元素，包括藝術、歷史及文化、環境保育、社區關愛及生涯規劃等。即使學生再困難，也會爭取資源、想盡辦法，讓學生行萬里路，擴闊眼界。」

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