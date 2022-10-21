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【靚太安樂窩】時裝穿搭講求經典百搭　造型師分享秋冬3大穿搭推介

休閒消費 19:12 2022/10/21

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HULA 的造型師Elma為大家分享時裝穿搭心得。

時裝穿搭講求「質感」、「精緻」及「衣品」，要培養個人衣著品味，大家不妨多觀察及嘗試Mix&Match。今集<<靚太安樂窩>>請來奢侈品寄賣平台兼二手名牌時裝店 HULA 的造型師Elma，和大家分享襯衫心得及推介3大秋冬季時裝穿搭。

最新影片推介

經典款式才是王道

Elma表示當全黑打扮，配上一件有細節或圖案的單品，就可點綴整體造型。(陳慧安攝)

所謂「古老當時興」，時尚潮流就是一個循環。雖然每季都有「今期流行」，但懂得將經典、長青的衣物作搭配，才能突顯個人時尚敏銳度及品味。簡單的經典款單品如: 西裝套裝、白裇衫、牛仔褲及皮褸等。不論如何配搭，都絕不會出錯。

揀選衣服顏色方面，大家都要小心選擇。如黃皮膚的女生可選大紅色系的衣物，而黑皮膚的女生，則要避免螢光色的單品。相對之下，白皮膚的女生選擇就比較多，可以駕馭卡其色、咖啡色的衣物。

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Elma又建議當揀選最簡單、最經典設計的時尚單品後，就可以在配搭上作出新嘗試，如單色系穿搭或單色系衣物配上各式的花紋圖案。

即使其他位置全黑打扮，只要穿上一件有特別剪裁的單品，整體造型都會變得十分突出。

3大秋冬穿搭技巧

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辦公室穿搭

Elam為大家示範辦公室穿搭，充滿時髦感。(陳慧安攝)

為上班一族而設的正裝，一件碎花圖案長恤衫打底，配上單色西裝外套，下身可揀選半透明黑色半截裙及銀色平底鞋。而手袋方面，可揀選較淺色的手袋，就可以打造充滿時尚感的職場造型。

約會/晚餐穿搭

Elam為大家示範約會穿搭，十分型格。(陳慧安攝)

雖然是全黑打扮，但在細節及物料上只要花些心機，就能突顯出個人品味及風格。大家可揀選一件黑色雪紡恤衫作打底，配流蘇設計的長身皮外套，加上一對漆皮的靴子，再配上黑色刺繡亮片手提袋，點亮整個造型。

假日穿搭

Elam為大家示範週末穿搭，給人一種舒適自然的感覺。(陳慧安攝)

在週末時，大家可嘗試穿上較多色彩的衣物。可穿上白色恤衫或T恤打底，再配上色彩繽紛的開襟衫(Cardigan)或外套，下身配搭牛仔褲及波鞋或涼鞋亦可。手袋方面，可以選用和外套同色系的手袋，互相襯托。

2023年潮流趨勢

Elma表示透視元素及寬鬆版型牛仔褲(Baggy jeans)為明年春夏潮流所在。大家可嘗試以不同顏色或質感的打底衫配搭透視的單品，突顯女性優雅魅力。而喜歡休閒感覺的女士，可以波鞋及高跟鞋配搭深淺不一的牛仔褲，造型既簡便又型格，更能修飾臀部及令腿部線條更修長。

「The Woods」限定店

地址:香港瑰麗酒店 Asaya Gallery

開放日期: 10月1日至11月25日

營業時間: 星期一至星期二 | 中午12時至下午5時

星期三至星期日 | 中午12時至晚上7時

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責任編緝：張懿慧

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