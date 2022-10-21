【非禮脫罪】涉政總非禮女同事　男監督主任被裁定無罪

▲ 被告吳景華獲判無罪。資料圖片

六旬食衞局（現稱醫務衞生局）男監督主任涉於1月初，在金鐘政總會議廳等候前局長陳肇始訓示期間，涉以手踭按壓前女下屬左胸上打圈，事主翌日向女上司投訴後報案。涉案監督主任否認1項非禮罪，今（21日）於東區裁判法院被裁定罪名不成立。裁判官指事主所述的非禮情節與閉路電視片段不符，不排除事主過分敏感和放大了部分感覺，故裁定被告無罪兼獲訟費。

被告吳景華（62歲），報稱任職食物及衞生局監督主任，被控1項猥褻侵犯罪。控罪指，被告於2022年1月4日，在金鐘添美道2號政府總部地下會議廳非禮女子X。

X在審訊時供稱，被告用手踭在其胸部打圈約5秒，她再揈開被告的手。裁判官指，X在庭上示範揈手的動作頗大，但據閉路電視片段顯示，X似乎是拿起手機多於揈開被告。

裁判官又指，被告與X有一定身高差距，被告需要屈曲手踭再跨過X的手臂，動作應頗為明顯，惟片中看不見。當時會議廳有多人在場，包括退休警員，若被告有非禮行為或會驚動其他人，甚至是時任局長陳肇始，X亦可隨時向人求助，因此對被告是否有膽公然非禮有所保留。

裁判官認為X非不誠實證人，但非禮情節與片段不符，不排除事主過分敏感和放大了部分感覺，不能肯定被告有作出非禮，故裁定被告無罪兼獲訟費。

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記者：陳曉欣