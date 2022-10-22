【親子好去處】秋天5大靚景簡易行山路線　一星級無難度最啱一家大細

▲ 秋高氣爽，最好去郊遊行山，親親大自然，呼吸一下新鮮口氣。

秋高氣爽，最好去郊遊行山，親親大自然，呼吸一下新鮮口氣。

今次親子好去處，推介香港5大靚景簡易行山路線，一星級無難度，最快1小時行完，最適合新手朋友或一家大細可以輕鬆完成的路線。

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▲ 河背灌溉水塘 (圖片：漁農自然護理署)

1.河背水塘

河背水塘是位處大欖郊野公園內，是元朗八鄉一個灌溉用的水塘，用作灌溉新界西北部農田。相比大型水庫，它更像山林中的小湖泊，水源充足時，沿岸層層綠林和湖中小島，十分像潛在水中的千年大海龜，只露出翠綠的龜殼。入口前有一段緩緩的爬坡，山徑都是平坦泥路，非常易行。

▲ 竹林通道 (圖片：漁農自然護理署)

最後一段接上本地少見的S型水壩，一邊是高17.4米的排水口，一邊是被水色包圍的小綠洲，夾在人工與自然之間。附近還有營地和有機農莊，最適合一家大細親親大自然。

▲ 水壩 (圖片：漁農自然護理署)

路徑簡介：

長度：2.1 公里

時間：1 小時

交通資訊：

起點：

可乘搭公共交通工具前往河背村，由河背村步行約30分鐘前往河背水塘家樂徑。

專線小巴路線 - 71

▲ 荔枝莊碼頭西邊的海岸。(圖片：漁農自然護理署)

2.荔枝莊

荔枝莊是位於赤門海峽東南岸，是行山界中有名的世外桃源――灘岸的紅樹林還有岸邊和水下色彩變幻的岩石都叫人忘卻都市的煩擾。荔枝莊海岸的岩石是火山湖或是火山附近湖底的泥沙混合火山灰固結形成。

▲ 沉凝灰岩 (圖片：漁農自然護理署)

岩石豐富的色彩是因為火山灰和被沖入湖底的泥沙反覆疊加，因此形成顆粒粗幼不一，顏色深淺交替、色彩豐富多變的層理。又因為火山地區常發生地震，導致岩層出現彎曲和斷裂的現象，湖底的沉積物滑塌，加上平靜的海灣，是其他地方少見的山水地貌景色。想一睹岩層真貌，必定要選擇潮退時前往，出發前記得查明潮汐漲退資訊。

▲ 層理 (圖片：漁農自然護理署)

路徑簡介：

長度：1 公里

時間：1 小時

交通資訊：

可從西貢墟乘坐7 號專綫小巴，在海下路白沙澳下車，沿山徑步行前往，路程約3.5公里；或乘坐街渡渡輪前往荔枝莊。

渡輪服務- 馬料水至塔門(途經荔枝莊)

星期一至五 - 08:30, 15:00

星期六、日及公眾假期 - 08:30, 12:30 及 15:00

渡輪服務- 塔門至馬料水(途經荔枝莊)

星期一至五 - 11:40, 18:00

星期六、日及公眾假期 - 11:40, 14:15 及 18:00

▲ 遠眺分流東灣 (圖片：漁農自然護理署)

3.分流郊遊徑

位於大嶼山最南端的分流郊遊徑，沾染了多元化的混雜特色。自石壁逆走鳳凰徑第八段後，步入山路不久就看到狹長的分流東灣，沿海灘走到盡頭，便是分流炮台的古蹟。

▲ 分流炮台 (圖片：漁農自然護理署)

此炮台早於明代已有記載，曾有營房20間、大炮8枚，現存遺址則建於清朝康熙末年，遊覽分流郊遊徑，不但有穿越時空的感覺，從炮台繼續往前走，更可以登臨分流角，眺望泥黃珠江水與蔚藍東部海水匯合起來的壯麗景象，啱晒攝影發燒友。除了炮台和水域分界線，徑上還有一岔路小徑通向石圓環古蹟。此古蹟比炮台的歷史更久遠，可追溯至新石器時代晚期或青銅器時代早期，石圓環呈橢圓形結構，保存完好，甚具觀賞價值。

▲ 分流東灣 (圖片：漁農自然護理署)

路徑簡介：

長度：2 公里

時間：1 小時

交通資訊：

起點：

於石壁水塘壩尾宏貝道下車，沿狗嶺涌引水道入，抵分流東灣小路入口。

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終點：

由分流村沿狗嶺涌引水道出宏貝道，然後乘搭公共交通工具離開。

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▲ 菠蘿壩自然教育徑座落於城門水塘旁邊，觀賞日落，一流！(圖片：漁農自然護理署)

4.菠蘿壩自然教育徑

菠蘿壩自然教育徑確實跟菠蘿有著密切的關係，此自然教育徑座落於城門水塘旁邊，早在政府興建城門水塘之前，附近一帶因盛產菠蘿，故水塘建成後被客家村民稱為「菠蘿壩」。由於是人造堤壩，為防止水土流失，這裡慢慢成為香港主要的植林區，沿途有紅膠木、楓香及台灣相思等林木，西岸還有常綠的細葉榕，垂著流蘇一樣的氣根，秋天還可以在涼亭細賞火紅楓香，而沿路更有獼猴出現。

▲ 行菠蘿壩自然教育徑沿路更有不少獼猴出現！(圖片：漁農自然護理署)

路徑簡介：

長度：0.8 公里

時間：1 小時

交通資訊：

起點：

在荃灣兆和街乘搭專線小巴82號往城門水塘菠蘿壩小巴總站，或乘搭途經和宜合道可風中學的公共交通工具，沿城門道上行20分鐘至菠蘿壩小巴總站。

九巴路線 - 32, 36, 40X, 46P, 46X, 47X, 48X, 73X, 278X, N36, 40P, 46P, 47A, 234C, 273C, 273P, 278P

專線小巴路線 - 94, 312, 403, 403A, 403X, 94S (94S只在星期日及公眾假期服務。)

終點：

沿林道或原路步回起點乘搭專線小巴82號離去，或沿城門道步行20分鐘至可風中學乘搭巴士離去。

▲ 連島沙洲於潮退時就如一條沙石堤連接橋咀及橋頭。(圖片：漁農自然護理署)

5.橋咀郊遊徑

橋咀郊遊徑以橋咀西岸作為起點，沿山徑登上黑山頂，再緩緩下坡至終點廈門灣。山徑沿途美景不絕，走到橋咀景觀點，可向東眺望滘西洲遼闊草地及鹽田梓一帶西貢客家聚居地，或向西欣賞著名連島沙洲延伸至橋頭的壯麗景色。如遇天朗氣清，更可遠眺清水灣半島及釣魚翁。觀景點上設置了自拍裝置，供遊人以大自然作背景拍攝，留下美好回憶。

▲ 橋咀郊遊徑的橋頭觀景點設有自拍裝置，方便行山者打卡。(圖片：漁農自然護理署)

路徑簡介：

長度：2 公里

時間：1.5 小時

交通資訊：

從西貢碼頭乘街渡來往橋咀洲。

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責任編輯︰王明芳