【前世記憶】5歲兒堅稱前世是被燒死女人　媽媽聽細節毛骨悚然決追尋真相

▲ 美國一名5歲男童堅稱自己前世是一名被燒死的女人。

當聽到孩子出現一些胎內記憶或前世記憶的說話，父母都會感到相當驚訝。美國一名5歲男童堅稱自己前世是一名被燒死的女人，並能說出很多細節，媽媽決定按兒子提供的線索追尋真相，結果令她毛骨悚然。

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說出前世身分細節

據美國《紐約時報》報道，來自美國俄亥俄州的5歲男童Luke Ruehlman聲稱自己是一名非裔美國婦女，經歷火災中喪生並轉世。Luke的說話嚇壞了父母，媽媽Erika接受當地傳媒訪問時指，兒子在2歲時開始不停稱自己是一個名叫「Pam」的女人，但Erika與丈夫都不認識任何叫Pam的人。直至有一天，Luke向媽媽解釋Pam的身世︰

我曾經是Pam，但我死了，上了天堂。我看到了上帝，然後上帝把我推下去，我醒來就變成了嬰兒，你給我取名為Luke。

Erika亦聲稱，兒子經常提及其他令人毛骨悚然的細節，包括他乘坐火車前往芝加哥，但住在俄亥俄州的一家人從未去過芝加哥。Luke還跟她，「我還是個女生時，我有一頭黑頭髮」、「我戴過這樣的耳環」。

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真相更令人吃驚

當Erika從兒子得知一位名叫Pam的非裔美國婦女時，她開始根據兒子的奇怪說法及提供的資料進行調查。後來她有驚人發現，Pam全名是Pam Robinson，她是1993年在芝加哥帕克斯頓酒店（Paxton Hotel）一場火災中喪生的19 人之一。

之後Luke的家人聯絡名為《我孩子體內的幽靈》（The Ghost Inside My Child）的超自然現象調查電視節目，該節目的製片人也調查了Luke那些令人震驚的說法。在拍攝過程中，節目人員向Luke展示了一整頁有不同非裔女性的照片，其中一位是已故的Pam Robinson，請他指出Pam，結果他毫不猶豫地指出Pam。

Erik曾嘗試聯繫Pam的家人，以了解有關他們已故家庭成員的更多資訊。她發現兒子和Pam之間有一些相似之處，包括他們都熱愛美國盲人歌手Stevie Wonder和喜歡彈電子琴。不過，Pam的家人對事件不願置評。

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責任編輯︰王明芳