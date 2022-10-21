【禁止上映】《蝙蝠俠：黑夜之神》被禁惹公眾揣測　狄志遠：政府應詳細釋疑

▲ 議員狄志遠。（資料圖片）

據《彭博》報道，2008年上映的《蝙蝠俠：黑夜之神》原訂將於下周四（27日）在一個戶外活動中播放。惟通訊事務管理局轄下電影、報刊及物品管理辦事處已禁止播放該影片。

立法會議員狄志遠接受本報訪問表示，有媒體指政府或因電影屬IIB級輕微暴力，故不批準於公眾地方放映。他稱如因此原因禁播，政府應詳細解釋，以免引發各種揣測，令市民誤會或牽涉國安法等因素，引起無必要的敏感反應。

狄志遠又稱自己曾多次觀看電影，認為其暴力程度「不至於難接受」，惟公開轉播難以管理，有限制或不足，以往過往亦未有經驗。

作為蝙蝠俠忠實粉絲的狄志遠亦憶述，電影當年拍攝時，曾兩度於片場守候。他笑稱：「當時來港拍，有人話Batman飛機會飛過吐露港。」但一行人到海運大廈守候，但最終無緣一睹飛機真身。

而狄志遠仍未死心，第二次便到中環中心守候Batman車現身，雖最終仍未得見，但亦看見主角及黑人演員的拍攝現場。

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記者：黃穎津