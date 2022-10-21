管浩鳴：陳同佳自首意願無改變　現居深山未打針三餐靠送餐

▲ 因洗黑錢罪成被判囚的陳同佳，2019年10月23日出獄時，曾承諾會赴台自首。（經濟日報資料圖片）

有傳媒今日引述立法會議員管浩鳴透露，「台灣殺人案」疑兇陳同佳，目前居於深山清靜地方，其自首意願並無改變，但礙於兩岸政治和疫情因素，料短期內難以成行。

因洗黑錢罪成被判囚的陳同佳，2019年10月23日出獄時，曾承諾會赴台自首。據悉，陳同佳去年中離開警方安全屋後，一直居於偏遠地區的深山，等候成行。

管浩鳴在報道中透露，陳同佳目前仍居於深山清靜地方，有三餐提供，從未離開住處，平日以上網、打機、看電視等，打發時間。

據悉，陳同佳定期會與家人視像通話，身形較出獄時有所增長，搬到現址後不願意離開住所，甚至連離開房間亦有點抗拒。

管浩鳴透露，一個多星期前曾與對方通電話，形容陳同佳表現平靜，「佢自己都知道咩事，短期內都唔會有（起行）消息」。

管浩鳴強調，陳同佳自首意願並無改變，但亦知道兩岸政治形勢問題，預計短期內難以成行，加上疫情問題，「香港同台灣都未通關」。他又補充，陳同佳未有接種新冠疫苗。

管浩鳴坦言，目前這種生活對陳同佳而言是最煎熬，「坐監起碼都有坐完的一日」。

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