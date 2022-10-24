【明星育兒】林子善減工作見證兩歲女兒成長　寵女暖爸：品格較學識更重要

▲ 子善很感謝太太為他十月懷胎誕下女兒，讓他有機會學習如何做一位好丈夫及好爸爸。女兒樣子跟太太是餅印，子善說像看見太太的「二次成長」。

看林子善的Facebook，9成內容跟兩歲十個月的女兒林以晴（Jasmine）有關，包括記錄女兒開心踩單車、學大人以紙巾扮面膜做Facial、第一天上幼稚園等，相片及文字都充滿父愛。子善更把湊女的任務放在首位，寧捨棄一些工作機會，換取見證女兒的成長，還培育女兒成為一位願意助人及有同理心的女孩子，因他認為品格較學識更重要，可以受惠一生。

這是筆者跟子善第二次做訪問，第一次是4年前以商業角度了解他當時經營的龍鳳冰室，還未成家立室的他談起生意經滿懷大志，似乎想建立飲食王國。今天做這個親子訪問，全因他身份有變已成人夫及父親，更為專心照顧女兒賣掉冰室股份，他認為這決定是值得。「女兒一出世便出現黃疸，當時很擔心及無助，更體會到人生的脆弱，覺得父母給孩子四肢健全身體無病無痛，是一件不容易的事，所以當時為了有更多時間陪伴女兒，便推掉所有工作全力湊女。」

子善每天跟女兒一起，見證著她的長大，不時被女兒的窩心事弄到感動流淚。「女兒四、五個月大，有晚我攬住她準備一起瞓，她不斷用手仔摸住我心口不停說話，像同我講上一世的事，當刻我好感動及不斷流眼淚。」

▲ 一家三口，樂也融融。（被訪者提供）

另有一件感動事，子善現在說起仍然眼濕濕。「有一次我拍完戲回家，她見到我好開心。第二日早上我出去開工，她起床後發覺不見我，便在屋企周圍搵，當時我透過閉路電視見到這個畫面，感覺很窩心。

放手讓女兒面對挫敗

女兒在2019年尾出生，滿月之際疫情剛爆發，當時子善很少帶女兒出街，曾試過整個月足不出戶，間中出外只是與爺爺嫲嫲飯聚，相當深閨。

他說：「女兒出世撞正疫情，無可避免影響她的學習，但始終健康是最重要，惟有自己及太太在家教。」

疫情反反覆覆，子善亦間中讓她上Playgroup，今個月女兒踏入人生另一階段，正式入讀幼稚園。「我為女兒選了一間本地幼稚園，純粹因近屋企，行8分鐘便到。」

子善沒有為女兒選名校，因他認為家長跟學校維持緊密關係才最重要。「我覺得好學校都有機會出壞學生，壞學校都可以教出好學生，其實讀甚麼學校並不是重點，只要家長跟老師及校長好好溝通，了解孩子在學校的情況才重要。」

▲ 子善不用返工的日子，一定在家陪伴女兒。（被訪者提供）

子善亦不會把教導仔女的責任轉嫁給學校，認為雙方應要相輔相成。「試想一班有二、三十個學生，由一位老師看管及教導，壓力十分大，故此家長及老師要分工，老師負責小朋友知識，品格及行為應由家長管教，大家通力合作。」

女兒的品行，子善自小已培育。「知識是重要，但我更着重品行，因一個人的處事態度、待人接物、禮貌、同理心及對長輩的態度，都足以影響一生人的發展。我父母自小便着重培育我的品格，所以我雖然讀書不太好，搵錢不多，但多年來我身邊都有很多像菩薩般心腸的好人幫助我，所以我十分認同：『我對人好、人會對我好』，這是不變的定律。」

女兒年紀還細，子善不會對她長篇大論講道理，認為言教遠不如身教。「幼稚園老師說女兒上課時，見隔離同學未有把椅子放回原位，便主動幫手做；她見同學喊會上前安慰。其實我跟太太並沒有教她這樣做，可能是基因強大吧！我很開心女兒跟我及太太都同樣樂於助人。」

子善笑說女兒像自己的性格，其實很易被人傷害及利用，但從正面角度看這是寶貴的學習機會。「小朋友在成長中必須有一些經歷，在生命不受到威脅及安全情況下，做父母應放手讓孩子面對一些困難及挫敗，經一事長一事，這樣才會真正成長。」

▲ 子善的圈中好友都很愛錫他的女兒，更定時會聚餐。（被訪者提供）

父母總對仔女有期望，子善說自己沒有特別要求，一切順其自然。「我不求女兒要成為一個偉人，就算能力所限未能貢獻社會亦不重要，但就不能連累社會及傷害別人，要做一個善良的人。」

見證女兒成長是無價

子善更說自己並非虎爸，不用女兒成為碩士或博士，因日後在社會工作，正向的心態是最重要。「其實我身邊很多朋友讀書不好，但都可成為成功人士，全因他們勤力及有責任心。我希望女兒要抱着這個心態，她喜歡彈琴或跳舞，便不能有玩玩吓的心態，一定要堅持下去。我小時候父母知道我喜歡唱歌及跳舞，都願意花錢栽培，雖然未至於學得爐火純青，但我一直不放棄堅持學習，總算是有個底，絕對有助我演藝事業的發展。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

自女兒出世後，子善減少工作量，收入大減，但他認為是值得。「金錢當然是重要，但人生並不是只向錢看，我能陪著女兒成長及見證她無數的第一次，絕對是無價，用錢也買不到。我現在可以接送她放學，跟她一起瞓晏覺及食晚飯，現在她很黐我，我十分珍惜這段美好時光。」

子善亦深明自己是一家之主，他笑說當自己戶口接近「乾塘」時，便會找經理人替他接工作幫補生活。

一家三口相處融洽，會否再為家庭多添成員呢？「由於工作量減少，養一個已有點吃力，所以暫時未有計劃再生第二個，雖然很多朋友常鼓勵我生多個讓女兒有伴，但生小朋友是講緣份，並非生暗瘡般話生就生，故一切隨緣，不作強求。」

記者：招美寶