【肺炎球菌】細仔染肺炎球菌入ICU死過翻生　張欣欣心痛兒留「肺花」後遺症

▲ 張欣欣的細仔在2歲半時染肺炎球菌入ICU，病後有後遺症，說話及體力受影響。

孩子健康是無價！中文補習名師張欣欣育有一女一子，大約3年前，當時2歲半細仔受肺炎鏈球菌感染，嚴重至入ICU游走生死邊緣，至今歷歷在目，有感孩子健康得來不易，更要好好珍惜家人相處的時光。他提醒家長要留意孩子不適，病向淺中醫，把握治療黃金時間，不想再有爸媽經歷類似的苦況。

2019年中秋夜，對於張欣欣和太太來說是難忘的一夜，當天醫生指2歲半兒子受肺炎鏈球菌（又稱「肺炎球菌」）感染需緊急入ICU。兒子隨後入住ICU近一個月，可說是「執返條命」。起初兒子出現發燒，當刻爸媽沒有想過是肺炎球菌，兒子病況時起時跌，沒精神，看過家庭醫生給了退燒藥沒效，張欣欣回想該醫生曾經用聽診器聽到兒子肺部有少少雜音，建議想安心些可再到醫院檢查，當下他跟太太未有為意是警號。

▲ 張欣欣兒子在2歲半時因受肺炎鏈球菌感染入ICU，情況危急。（受訪者提供）

感染肺炎鏈球菌入ICU

隨後張欣欣聯絡一位兒科醫生朋友，安排兒子入醫院詳細檢查，他很記得當天是中秋節，吃中秋飯時收到來電指兒子可能感染肺炎鏈球菌，需緊急安排入深切治療部，他曾聽過「肺炎鏈球菌」，但沒想過兒子會中招，

在新聞看到間中有小朋友因肺炎鏈球菌嚴重入院，甚至離世，身為爸媽對這些新聞感難過、痛心，但沒想過如此接近，是身邊人、自己的小朋友……

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張欣欣不確定兒子感染的途經，有一事回想或許有關係。兒子患病前曾跟一大班10多位小朋友在吹氣池玩水嬉戲，玩樂後有2、3位小朋友同告不適，但不確實他們是否感染肺炎球菌，而相較之下，兒子病況嚴重得多。至今，他跟太太對於有噴霧的玩樂設施都有陰影，避免給兒子玩，生怕霧化易傳細菌病毒。

一度自責讓兒子受苦

太太對於兒子患病一度自責向兒子「媽媽對你不起」，經常以淚洗臉，張欣欣都感內疚，難以接受兒子病危。年紀小小的兒子入住沙田威爾斯親王醫院，爸爸形容入院時兒子狀態是「奄奄一息」，緊接的廿多天的住院可說是與死神搏鬥。病在兒身，痛在父母心，

如果早些頭1、2日已帶兒子檢查，不要憑自己經驗，以為對孩子的體質摸索透頂，兒子情況可能不用去到如此絕望。要入ICU獨立房，醫生叫我們有心理準備情況惡劣……好難接受。

當時人事已經盡力，將兒子交給醫護治療，張欣欣祈求上天尋求宗教幫助，決志信基督，跟基督徒太太禱告，互相扶持。

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肺花嚴重抽水達4公升

兒子入ICU首1、2星期情況危急，張欣欣知道肺炎球菌可引發其他的併發症，如敗血、腎衰竭、腦膜炎等，甚至會致命，他跟太太都很驚慌。兒子「肺花」受損很嚴重，出現肺積水需用喉管引流導出，抽水多達4公升。醫生指其血指數出問題，預計要換血，不幸中的大幸是在換血前一刻檢查，指數回復正常。兒子搏鬥了20多天，可說是死過翻生「執返條命」，護士長也稱「入來時如此嚴重的，其實十個已走了九個半」。

▲ 中文補習名師張欣欣分享爸爸心聲。（曾耀輝攝）

肺受損留後遺症

出院之後迎來其他挑戰，張欣欣回想兒子約一星期行不到路，因為在醫院躺了一整個月，尤其是首1、2星期全身插滿喉動彈不得。至第三星期兒子依然留在ICU，雖然已可轉去非獨立房，但卧床時間仍很多，依舊不能隨處走動，大抵出院後不習慣致行不到路。

此外，由於「肺很花」受損，兒子有氣無力似的，出院後很多時間說話氣若游絲、有氣喘，每說2、3個生字就需停頓。張欣欣模仿兒子慢慢及斷續地說話︰

「嗲哋……想要玩具……」，加上他沒氣力去說話而咬字不清，例如「食飯」說成「滴飯」，我跟太太沒有在意，大病後沒氣之下能夠表達意思已很好，這情況有好轉，但持續了約一年，需要言語治療。

兒子病後向學校請假一年，加上疫情少了外出社交活動，種種原因下或加劇影響兒子說話能力。此外，兒子的體力差了，爸爸讓他打跆拳道慢慢練回體力，也有看中醫調理身體，更少不得飲湯水等等。問及可會考慮再接種肺炎球菌疫苗加強劑，張欣欣表示當時兒子已有接種政府計劃相關疫苗，醫生曾指「好在有打針打了少少底」有抗體。

兒子經歷令我們父母有反思，要珍惜家人相處時間，不要等下次之外，父母更要在意小朋友有任何不適，不要低估發燒、傷風、感冒等。

▲ 經歷兒子急病險死，一家四口更珍惜齊齊整整在一起。（受訪者提供）

張欣欣指太太有留意其他自費疫苗，肺炎鏈球菌如此少人中，兒子也中，是次經歷後不會抗拒防疫針，會去多了解如日本腦炎疫苗等，太太有安排女兒及兒子自費打針，希望多方面保護孩子。健康不是必然，珍惜每一次親子時光，張欣欣曾有感而發撰文︰

能聽到兒女高聲大吵大嚷，看到他們漫無目的亂跑亂跳，已是人世間莫大的福氣。最大的福樂，原來便在身邊。

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記者︰顏紫燕