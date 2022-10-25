【移民英國】英國補習社走訪怪獸家長實錄 每天為子女安排補習搏入名校

▲ 天下的怪獸家長也一樣。

早前到了英國「假扮移民·真陪家人」，同時也展開英國教育訪問之旅。中肯說句，香港學生入讀當地中小學，用「開心」都不足以形容，簡直像上了天堂般，尤其是小學生，沒有功課、每日下午活動碌草地和踢波。不過，另一邊廂，訪問當地補習社，一樣有怪獸家長，為子女安排每天補習、操練，目的也是為了入讀名校。天下的怪獸家長也一樣。

到英國的第一個星期，進行了多場香港的小一講座，三更半夜進行網上視像，之後每天都回答數十名家長的查詢。除了覺得自己應該得到卓越服務獎之外，也可謂別有一番感受。不禁想，英國的家長應該沒有這類升讀小學的講座，因為都是就近入學，住哪裡便入讀附近的學校。

即使附近的學校沒有學位，政府也會暫時補貼車費，方便家長接送小朋友到最近的學校上學。不過，香港家長到了英國便剛好反轉，先替小朋友選擇成績優秀的小學，再到附近買或租樓，總之一切以小朋友的教育為中心。

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可能是外國環境優美，影響香港家長的心態也轉變了。小朋友每天享受愉快的學習，沒有繁重的功課、沒有壓力沉重的考試⋯⋯若果同樣情況換了在香港發生，家長又能否看作平常?又或者反而擔心太過悠閑的學習會影響競爭力，甚至立即跟隨其他家長，安排接二連三的補習才能安心。難道香港家長只要到了外國，就不用擔心子女競爭力減弱，由怪獸變為綿羊?

無論如何，身在異地的家長，不用煩惱升小升中派位、什麼呈分試、基本能力評估、補習班等等。祝福各位家長，不論身在何方，只要一家人都覺得快樂，享受、珍惜當下的生活，各人一片天各自各精彩。

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