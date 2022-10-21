【遺產管理】龔如心遺產管理方案   官指中國總理聯合國秘書長不能任監管成員

▲ 龔如心遺產管理方案仍未有定案。資料圖片

已故華懋集團主席龔如心逝世15年，其已逾1,400億遺產管理方案至今仍未有定案，律政司、遺產管理人及華懋慈善基金三方，早前就成立監管機構及制定管理方案於高等法院展開聆訊。法官今（21日）頒下書面判決，指遺囑提及由中國總理及聯合國秘書長組成監管機構。法官指基於兩人不能受香港法庭及法律規管，故不能承擔受託義務。法官認為須決定基金是否能續成為受託人等議題，再就方案處理其他議題，並定於10月底作指示聆訊。



與訟方包括律政司司長、龔如心遺產管理人黃德偉及莊日杰、華懋慈善基金有限公司及龔如心母親施福英。

龔如心於2007年4月去世，至今已15年。根據龔如心於2002年訂立的遺囑，遺產撥予華懋慈善基金作慈善用途，由中國總理、聯合國秘書長和特首等組成監管機構，並希望設立類似中國諾貝爾獎。終院早前已裁定基金為遺產受託人，而非受益人身份。基金一方早前要求律政司盡快邀請相關人士組成監管機構，律政司及遺產管理人均反對，並質疑基金財務狀況及其償付能力等，是否適宜續任受託人守護遺產。

法官今頒下判詞指，根據財務報表，基金於2018及2019年，涉及赤字近5,000萬，另涉及逾千萬元債務，出現資不抵債情況，律政司及遺產管理人均質疑其是否續適宜擔任受託人職務。法官指須先確定基金是否仍適合擔任受託人職務，但現階段毋須即時撤換其受託人身份，法庭可先決定基金能否符合附加條件後再作決定，包括基金理事是否適合人選等事宜。

法官續指，遺囑中提及由中國總理、聯合國秘書長和特首等組成監管機構，特首早已拒絕要求，至於另外兩名人選方面，法官認為基於司法管轄權均不宜出任。法官指以中國總理而言，是受制於中國法律，不能受境外法庭或法律規管其行為，或受香港法庭管轄及受香港法律規管，故認為不能承擔有關受託義務。

法官認為法庭可就以上人選外再作委任，惟先須決定基金是否能續成為受託人等議題，以及決定基金於附加條件後能否符合要求，續被委任成為受託人。法官指於正式聆訊前，相信須呈交進一步證據及陳詞，故此須先作指示聆訊，並定於10月底進行，法官認為就受託人身分確定後，將可處理其他與管理方案有關的議題。

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記者：林育慧

