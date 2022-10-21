【類鼻疽】白田邨地盤4泥土樣本含類鼻疽　袁國勇料三大途徑肇禍

▲ 袁國勇到深水埗白田邨重建第10期地盤視察。(陳國峰攝)

類鼻疽突然在港蔓延，本港今年累計有30宗個案，主要集中在深水埗白田邨一帶。香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日(21日)到白田邨重建第10期地盤視察，了解當區類鼻疽個案情況。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，4個泥土樣本，22個案在深水埗，另有19個案8月以後搵到，環境調查，據知是10月5日尿的樣本，10月15日都有，是陰性，昨日取樣都是陰性。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

袁國勇指，經檢驗該地盤4個泥土樣本含類鼻疽，認為有三大途徑肇禍，是普遍是經含菌泥土經塵揚起，吸入肺部引起肺炎入血而致命；二是食水含菌，吞入肚後經腸入血血中毒；三是工人工作時弄傷，病菌經皮膚入血或引起膿種。

袁國勇續稱，地盤四仍不算是傳播源頭，因港大早前做過研究，在香港6.8%泥土的樣本都對類鼻疽陽性，「同個病菌一向共存」。袁國勇建議，地盤可以使用熟石灰，殺死細菌，以保護工人。

在30宗個案當中，19人已出院，4人仍然留醫，7人已離世，年齡介乎54至93歲。當局重申，香港每年都有人感染類鼻疽病菌，一般不會人傳人或經動物傳人，但可以透過接觸患者的血液或體液而傳播，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒