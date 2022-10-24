【共創明Teen】馬會、新地等成為策略夥伴　共籌1.4億元捐款學員增至2800個

▲ 「共創明『Teen』計劃」下成立合作夥伴委員會。（政府新聞處圖片）

港府今日宣布在「共創明『Teen』計劃」下成立合作夥伴委員會，委員會由政務司司長陳國基、政府相關部門代表，以及就計劃提供主要支持的策略夥伴組成，名單如下：

主席 ：政務司司長

策略夥伴

副主席：周大福企業社會方案、富衛保險、電訊盈科、香港電訊、恒基兆業地產集團、香港賽馬會、香港上海滙豐銀行有限公司、中國銀行(香港)有限公司、百仁基金、香港中國企業協會

其他委員：華潤（集團）有限公司、深圳市鵬瑞公益基金會、新鴻基地產發展有限公司、中國海外集團有限公司、香港廣東社團總會、新世界發展、香港童軍總會、香港汕頭社團總會、中國太平慈善基金會、羅兵咸永道會計師事務所、德勤公益基金會有限公司、招商局集團

當然委員：勞工及福利局局長、勞工及福利局常任秘書長、教育局常任秘書長、民政及青年事務局常任秘書長、社會福利署署長、民政事務總署署長

▲ 合作夥伴委員會今日舉行第一次會議。（政府新聞處圖片）

委員會今日舉行第一次會議，政府代表匯報計劃第一期的師友招募和配對結果，本期已成功招募2 800名合資格學員，他們每人會獲配對一名友師，較原定招募2000名學員的目標多四成。

此外，計劃已獲得約120個企業和機構的踴躍支持，除了成功招募足夠數目的合資格友師外，亦籌得約1億4,000萬元捐款，而計及政府部門所提供的部分，共有約800節團體活動供學員報名參加。



政務司司長陳國基表示：「秉持『幫得一個就一個』的精神，經仔細考慮並與執行機構商討後，決定讓所有合資格即共2800名學員參加本期計劃，當中包括住在『劏房』等不適切居所和來自基層家庭的初中生。」



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記者：林曉君