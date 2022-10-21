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【免針紙案】江玉歡：感謝並尊重法庭判決　政黨倡修例堵塞漏洞

政治 18:54 2022/10/21

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（資料圖片）

免針紙覆核案政府敗訴，身兼行政會議召集人的新民黨主席葉劉淑儀、民建聯、工聯會均建議政府透過修例堵塞漏洞。

多次質疑廢除免針紙無法律基礎的立法會議員江玉歡則稱，感謝並尊重法庭判決。她引述判詞第28段提到，有關問題純粹在於政府決定是否合法，不存在任何支持或反政府之意。強調初心只是想提出程序疑問，相信只要政府推行任何政策時，都作更多解說，一定能增強公眾對政府的信任。

被問到若政府不是從上訴程序處理事件，會否損害法治時，葉劉指沒有大問題，形容是世界通行的做法。

民建聯衞生發言人梁熙表示，尊重法院裁決，但從政策考慮，對於有合理懷疑未經適當臨床診斷的免針紙，當局應獲賦權作出有效處理，建議當局盡快啟動相關修例工作。

工聯會理事長、立法會議員黃國認為，法律技術問題不應凌駕全社會利益，促港府盡快考慮修例、上訴等可行方法堵塞漏洞。

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責任編輯：林曉君

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