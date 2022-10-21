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【施政報告2022】華員會倡訂公務員懲處機制　利葵燕：「與庶民同罪」

政治 19:39 2022/10/21

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華員會回應李家超首份施政報告　（趙居逸　攝）

《施政報告》提出建立「以結果為目標」的團隊文化，優化公務員管理制度，香港政府華員會表示支持，並建議政府訂定違反《公務員守則》的懲處機制。被問到政府高層是否需要績效指標（KPI）時，華員會主席利葵燕稱，「君子犯法，與庶民同罪」，認為領導者責無旁貸。

華員會今日舉行記者會，就施政報告提出改善及輔助措施，認同更新《公務員守則》有其必要，但與此同時，要制定違反守則的懲處機制，否則等於「無牙老虎」。

華員會續指，過去公務員對「政治中立」有誤解，建議政府完善相關指引，加强公務員培訓，令他們正確理解、認識守則内容及明白遵守的重要性。

利葵燕強調，犯錯的公務員只是少數，認同設立「行政長官表揚榜」，呼籲把焦點放在獎勵方面，讓公務員更積極為市民服務。

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記者：趙居逸

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