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【校長專欄】媽媽帶幼兒搭巴士婉拒老伯讓出關愛座　校長︰孩子會以媽媽為榜樣

中小學 12:31 2022/10/24

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梁麗美校長分享，有媽媽帶幼兒搭巴士，婉拒6旬伯伯讓出關愛座。

香港的公營運輸系統於十多年前引入優先座（又或稱關愛座），以推廣禮讓精神。但多年來關愛座卻引來了不少的糾紛及爭執。近年由於資訊發達，有時候人們甚至將爭吵的片段錄影上載於社交媒體，引來更多的爭議。原本是一件美事，卻成為爭端的源頭，實在可惜。

我在上月亦遇見兩件在巴士內關愛座發生的事，想和大家分享，也希望我們能多從日常生活中教導孩子如何展現關愛。那一天是黃昏時分，車廂內擠滿了人，關愛座亦有幾位長者坐著。隨後有一位女士手挽著一個載滿食物的環保袋，帶着一個約四五歲的孩子上車；關愛座上的一位年約六十多歲的伯伯立刻起來讓座。媽媽隨即說︰「謝謝伯伯，不用啦，孩子會抓緊扶手的了。」我站在孩子旁邊，協助扶扶他，以免跌倒，媽媽微笑向我道謝。我心想︰從日常生活中教導孩子禮貌和關愛，這孩子定會學懂，更會以他的媽媽為榜樣呢！

最新影片︰

另一次，巴士擠滿了人，關愛座則尚有一個空位。車子停下，有一位年紀老邁、步履蹣跚的婆婆上車，她想坐到關愛座，但是必須跨過另一位坐在外面的伯伯。可惜婆婆未能進入裏面的座位，而伯伯卻無動於衷，既不坐到裏面，也不協助婆婆進去。後面的乘客叫伯伯讓一讓，卻迎來破口大罵！那位乘客隨即起來把座位讓給婆婆。我想︰明白每個人都有自己的需要和難處，但如果大家都能夠為別人多想一想，那麼世界就會變得更和階更美好了。

教導孩子孝順關愛等各種美德，為人父母者必須身體力行；如果這邊廂希望孩子孝順，那邊廂卻未能關心自己的父母，孩子看在眼裏，記在心裏，也會學效父母的行為呢！希望我們都能培育孩子成為關愛自己、家人、朋友及社會的未來棟樑。

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撰文 : 梁麗美校長

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