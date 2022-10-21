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【日本旅遊】$2,523起出發大阪睇紅葉　早機去晚機返兼包20KG行李

休閒消費 20:00 2022/10/21

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只需$2,523起就可購買香港航空大阪來回機票。

日本於本月11日恢復免簽證自由行，是時候「返鄉下」賞紅葉! 香港航空開售大阪來回機票，只需要$2,523起就可購買來回機票，並且包20公斤行李。即睇抵買機票詳情!

最新影片推介

大阪城公園。(圖片來源: livejapan.com網站)

TOPick記者登入香港航空官方網站查詢來往大阪機票，發現由3/12起至8/12的機票價格為$2584起。以1/12 出發，8/12回港為例，大阪來回機票最平$2,103起（連稅$2,584起）。連20公斤托運行李重量為$2,223起（連稅$3,004起）。至於航班時間方面，更是「靚時間」的早機去、晚機返。

香港航空開售大阪來回機票。(圖片來源:香港航空網站截圖)

去程

航班編號 時間
HX618 11:30-16:05
HX636 18:20-22:50
    點擊圖片放大
    +7
    +6

回程

航班編號 時間
HX619 17:05-20:35
HX637 23:50-03:20

溫馨提示: 海航集團旗下的香港航空正尋求通過英國及香港的法庭，進行債務重組，重組計劃需獲得75%債權人支持，現時已獲得大約73%支持。因此，大家在購買之前需要考慮清楚並評估風險。

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責任編緝：張懿慧

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