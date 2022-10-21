【免針紙案】病人組織稱現難取得免針紙　社協促向有疑慮市民提供更多協助

▲ 林志釉稱，即使是長期病患，現時要取得免針紙亦極困難。（資料圖片）

「長洲覆核王」郭卓堅獲裁定勝訴，惟有病人組織形容裁決是「雙輸」，即使是長期病患，現時要取得免針紙亦極困難。社區組織協會建議當局應設立指定的診所，供有疑慮的市民於打針前先作詳細諮詢。有醫生強調，發出免針紙需按照當局指引。

香港病人政策連線主席林志釉形容裁決是「雙輸」：「政府輸、受影響市民都冇得著。」他指，大部分受影響市民持有的免針紙有效期為3個月，陸續將失效，又引述很多長期病患指，目前很難取得免針紙，透露公立醫院醫生明言不會再寫，私家醫生亦有顧慮：「有啲私家醫生知佢（病人）喺7個被捕醫生嗰度拎到免針紙，係拒絕幫佢寫。」

林志釉又說，有些患嚴重皮膚敏感、遺傳性心臟病等的病患要四周奔波，才可取得免針紙：「問題唔係你身體係咪有病史，而係搵唔到醫生肯寫免針紙。」他稱，有關市民都不會因判決而有實際得著。

香港社區組織協會社區組織幹事彭鴻昌引述有病人反映，疫苗通行證自實施以來，現時較以往更難取得免針紙。他認為，有部分不願打針的長期病患，仍對疫苗衍生的副作用感擔憂，「無論你點講疫苗係冇問題，病人都未必釋除到佢哋嘅疑慮。」

他建議，當局應設立指定診所，讓病人打針前可詳細諮詢及檢查，打針時亦作緊密觀察。另外，如有關長期病患打針後有不舒服或副作用，如當局設立指定診所，供他們盡快求診，相信可以令不少病患感到較安心。

香港西醫工會會長梁漢輝強調，醫生發出免針紙需按照當局指引，無論病人是否持有由被捕7名醫生發出的免針紙，不會影響其取得豁免的機會：「係按規則去做，都係睇吓佢情況係咪值得比（免針紙）。」他稱，未有接獲持有相關醫生針紙的市民來求診。

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記者：黃悅晴