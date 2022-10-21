【強制檢測】54幢大廈納強檢　西半山堅威大廈、將軍澳日出康城領峯、新都城、寶盈花園上榜【附名單】

▲ 54幢大廈納強檢，西半山堅威大廈、將軍澳日出康城領峯、新都城、寶盈花園上榜。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月15日至10月21日期間，曾身處54個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月22日或10月23日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

柴灣柴灣已婚警察宿舍2座

沙田駿洋邨駿湖樓

觀塘安泰邨德泰樓

牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座

粉嶺雍盛苑雍萃閣

柴灣柴灣已婚警察宿舍1座

將軍澳日出康城領峯6座(左翼及右翼)

上水翠麗花園6座

大埔富亨邨亨翠樓

荃灣楊屋道138號樂悠居

深水埗海達邨海華樓

屯門良景邨良英樓

牛頭角牛頭角上邨常興樓

上水祥龍圍邨呈祥樓

天水圍天瑞一邨瑞意樓

將軍澳消防處百勝角已婚人員宿舍4座

深水埗長沙灣道194-200號中銀長沙灣大樓

觀塘月華街48號月威大廈G-L座

半山區堅道128-132號堅威大廈

東涌海堤灣畔2座

葵涌麗瑤邨榮瑤樓

上水彩蒲苑彩瑩閣

天水圍天恒邨恒智樓

觀塘順天邨天璣樓

將軍澳日出康城MALIBU3A&3B座

葵涌安蔭邨澤蔭樓

沙田博康邨博逸樓

馬鞍山迎海1期5座

荃灣綠楊新邨R座

沙田沙田第一城4座

深水埗樂年花園6座

柴灣杏花邨42座

沙田沙田第一城12座

屯門慧豐園2座

鰂魚涌太古城南山閣

鴨脷洲海怡半島御意居

青衣灝景灣3座

將軍澳新都城1期2座

馬鞍山錦鞍苑銀鞍閣

油塘高俊苑俊溢閣

大角咀帝柏海灣1座

長沙灣蘇屋邨蘭花樓

將軍澳寶盈花園1座

荃灣祈德尊新邨B座

葵涌高盛臺2座

尖沙咀擎天半島2座

黃大仙黃大仙下邨(一區)龍裕樓

污水樣本檢測呈陽性的地點

筲箕灣明華大廈2座

筲箕灣明華大廈1座

天水圍俊宏軒8座

馬鞍山馬鞍山中心4座

馬鞍山馬鞍山中心3座

九龍城德朗邨德瑞樓

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責任編輯：李榮忠