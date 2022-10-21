【強制檢測】54幢大廈納強檢 西半山堅威大廈、將軍澳日出康城領峯、新都城、寶盈花園上榜【附名單】
社會 20:36 2022/10/21
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月15日至10月21日期間，曾身處54個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月22日或10月23日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點
- 柴灣柴灣已婚警察宿舍2座
- 沙田駿洋邨駿湖樓
- 觀塘安泰邨德泰樓
- 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座
- 粉嶺雍盛苑雍萃閣
- 柴灣柴灣已婚警察宿舍1座
- 將軍澳日出康城領峯6座(左翼及右翼)
- 上水翠麗花園6座
- 大埔富亨邨亨翠樓
- 荃灣楊屋道138號樂悠居
- 深水埗海達邨海華樓
- 屯門良景邨良英樓
- 牛頭角牛頭角上邨常興樓
- 上水祥龍圍邨呈祥樓
- 天水圍天瑞一邨瑞意樓
- 將軍澳消防處百勝角已婚人員宿舍4座
- 深水埗長沙灣道194-200號中銀長沙灣大樓
- 觀塘月華街48號月威大廈G-L座
- 半山區堅道128-132號堅威大廈
- 東涌海堤灣畔2座
- 葵涌麗瑤邨榮瑤樓
- 上水彩蒲苑彩瑩閣
- 天水圍天恒邨恒智樓
- 觀塘順天邨天璣樓
- 將軍澳日出康城MALIBU3A&3B座
- 葵涌安蔭邨澤蔭樓
- 沙田博康邨博逸樓
- 馬鞍山迎海1期5座
- 荃灣綠楊新邨R座
- 沙田沙田第一城4座
- 深水埗樂年花園6座
- 柴灣杏花邨42座
- 沙田沙田第一城12座
- 屯門慧豐園2座
- 鰂魚涌太古城南山閣
- 鴨脷洲海怡半島御意居
- 青衣灝景灣3座
- 將軍澳新都城1期2座
- 馬鞍山錦鞍苑銀鞍閣
- 油塘高俊苑俊溢閣
- 大角咀帝柏海灣1座
- 長沙灣蘇屋邨蘭花樓
- 將軍澳寶盈花園1座
- 荃灣祈德尊新邨B座
- 葵涌高盛臺2座
- 尖沙咀擎天半島2座
- 黃大仙黃大仙下邨(一區)龍裕樓
污水樣本檢測呈陽性的地點
- 筲箕灣明華大廈2座
- 筲箕灣明華大廈1座
- 天水圍俊宏軒8座
- 馬鞍山馬鞍山中心4座
- 馬鞍山馬鞍山中心3座
- 九龍城德朗邨德瑞樓
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：李榮忠