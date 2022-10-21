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【強制檢測】54幢大廈納強檢　西半山堅威大廈、將軍澳日出康城領峯、新都城、寶盈花園上榜【附名單】

社會 20:36 2022/10/21

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54幢大廈納強檢，西半山堅威大廈、將軍澳日出康城領峯、新都城、寶盈花園上榜。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月15日至10月21日期間，曾身處54個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月22日或10月23日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

  • 柴灣柴灣已婚警察宿舍2座
  • 沙田駿洋邨駿湖樓
  • 觀塘安泰邨德泰樓
  • 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座
  • 粉嶺雍盛苑雍萃閣
  • 柴灣柴灣已婚警察宿舍1座
  • 將軍澳日出康城領峯6座(左翼及右翼)
  • 上水翠麗花園6座
  • 大埔富亨邨亨翠樓
  • 荃灣楊屋道138號樂悠居
  • 深水埗海達邨海華樓
  • 屯門良景邨良英樓
  • 牛頭角牛頭角上邨常興樓
  • 上水祥龍圍邨呈祥樓
  • 天水圍天瑞一邨瑞意樓
  • 將軍澳消防處百勝角已婚人員宿舍4座
  • 深水埗長沙灣道194-200號中銀長沙灣大樓
  • 觀塘月華街48號月威大廈G-L座
  • 半山區堅道128-132號堅威大廈
  • 東涌海堤灣畔2座
  • 葵涌麗瑤邨榮瑤樓
  • 上水彩蒲苑彩瑩閣
  • 天水圍天恒邨恒智樓
  • 觀塘順天邨天璣樓
  • 將軍澳日出康城MALIBU3A&3B座
  • 葵涌安蔭邨澤蔭樓
  • 沙田博康邨博逸樓
  • 馬鞍山迎海1期5座
  • 荃灣綠楊新邨R座
  • 沙田沙田第一城4座
  • 深水埗樂年花園6座
  • 柴灣杏花邨42座
  • 沙田沙田第一城12座
  • 屯門慧豐園2座
  • 鰂魚涌太古城南山閣
  • 鴨脷洲海怡半島御意居
  • 青衣灝景灣3座
  • 將軍澳新都城1期2座
  • 馬鞍山錦鞍苑銀鞍閣
  • 油塘高俊苑俊溢閣
  • 大角咀帝柏海灣1座
  • 長沙灣蘇屋邨蘭花樓
  • 將軍澳寶盈花園1座
  • 荃灣祈德尊新邨B座
  • 葵涌高盛臺2座
  • 尖沙咀擎天半島2座
  • 黃大仙黃大仙下邨(一區)龍裕樓

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 筲箕灣明華大廈2座
  • 筲箕灣明華大廈1座
  • 天水圍俊宏軒8座
  • 馬鞍山馬鞍山中心4座
  • 馬鞍山馬鞍山中心3座
  • 九龍城德朗邨德瑞樓

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責任編輯：李榮忠

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