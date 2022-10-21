【回饋社會】入境處加強青年生涯規劃　安排領袖團學員參觀保良局及國際航空學院

入境事務處副處長郭俊峯及入境事務學院院長康凱連同入境事務處青少年領袖團（領袖團）副總監歐楚筠和朱文彥率領逾50名領袖團學員於今天下午（21日）走進保良局歷史博物館，了解保良局的慈善工作及歷史。活動旨在培育新一代，讓他們明白到行善助人的精神，將來可回饋社會。



參觀期間，郭俊峯寄語學員「擴闊視野，不負青春」，要深刻牢記「青年興，則香港興」的道理。郭俊峯指出，實現香港繁榮穩定的責任落在青年肩上，故希望透過是次活動勉勵及培育領袖團學員，協助他們了解公益服務，繼而成為有理想、有擔當的社會重要支柱，並以感恩的心回饋社會。

同日下午，入境處安排另外約30名領袖團學員到訪香港國際航空學院，讓他們了解日新月異的航空科技，認識投身航空業所需要的訓練，以及嘗試模擬訓練設施。領袖團希望透過第一身接觸，讓學員能夠對航空業及航空科技有初步了解，發掘自身對航空業的興趣，及早日確認個人發展方向。入境處表示，是次活動響應了施政報告所提及關於加強紀律部隊青少年制服團隊的生涯規劃和實習機會這個要點。

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