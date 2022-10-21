探索BALLDERLESS領域　沉浸式專屬籃球體驗

▲ 全新Tamashii Boy登場。

由即日起至11月13日，由Keo.W International Limited主辦的 BALLDERLESS於上環信德展覽及活動空間為眾球迷呈獻互動零售娛樂體驗，以及價值過千萬港元的限量版模型及籃球鞋系列展覽!

活動分為展覽、娛樂、商品及拍賣四大部分，當中當代雕塑藝術家、跨領域設計師 Keo.W 於是次展覽中首次展出全新創作 —— Tamashii Boy 及 Air Jordan 1 球鞋雕塑，更化身策展人，聯同不同單位 ENTERBAY、SoleAddicttUNDS 及 HK-Kicks 攜手合作，展出各單位之珍貴收藏品，總值過千萬港元。

▲ 1_1高比拜仁模型。

Keo.W作品風格偏向暗黑型格，但經歷世事的無常變化後開始對自己人生重新檢視，希望能創造一些讓人感受到快樂的作品；Tamashii Boy 就此誕生，並將快樂靈魂注入Tamashii Boy 角色。

Tamashii Boy 作為是次展覽之標誌及靈魂人物，Keo.W 特別為展覽主題創作了 BALLDERLESS 版本 Tamashii Boy 以及立體雕塑，另有一系列 Tamashii Boy 身穿各美國籃球隊隊衣的畫作。

▲ 拍賣限量產品

籃球與球鞋文化密不可分，由 Air Jordan 1 所掀起之球鞋熱潮一發不可收拾 ， Keo.W 以最為擅長之現實風格去呈現及製作 Air Jordan 1 球鞋雕塑，向經典傳奇致敬。

籃球是世界上最受歡迎的運動之一，瘋魔不同年齡、性別、種族和宗教信仰的群眾。BALLDERLESS 是「BORDERLESS」的諧音，取其無界限的意思，是香港有史以來最大型的籃球盛會。

▲ 展出多款限量版波鞋。

門票及詳情：

BALLDERLESS將於即日至11月13日期間，每日中午12時至晚上10時舉行。門票現已於KKTIX發售，成人票120元，小童票（12歲或以下）80元。每張門票包含10個免費金幣，用於投籃區和彩籃台的遊戲（每局3個金幣）。額外代幣可於會場購買，每個10元。

門票持有人入場時可於彩虹鞋帶牆挑選一條心儀鞋帶，費用全免。若參觀者於鞋帶牆拍照並上傳至其Instagram Story加上活動hashtag「#BALLDERLESS」，即可獲贈額外一條鞋帶。此外，使用Mastercard購票的參觀者另可獲贈BALLDERLESS 限量版護腕乙隻。

BALLDERLESS一站式主題活動由KEO.W International Limited呈獻，並得到 信德集團、Tamashii Boy TM、ENTERBAY、SoleAddicttUNDS、HK-Kicks 、 Lify Wellness、信德中心、Mastercard、KKTIX 的全力支持。BALLDERLESS 是首個假信德展覽及活動空間舉行的大型公開活動。會場位於上環幹諾道中200號信德中心4樓，佔地11,000呎，銳意打造成為多用途的創意文化藝術中心。

詳情瀏覽Instagram專頁https://www.instagram.com/shuntak402/。