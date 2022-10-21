【打針抽獎】6萬張中獎機票終於有得換　即睇兌換期限免錯失【附中獎名單】

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疫情初步本港疫苗接種率停滯不前，為了「谷針」，當時不少機構和企業推出打針抽獎計劃。有網民早前中獎獲HK Express東京機票一張，但機票卻一直未能兌現，直至近日終於收到通知。查看得獎名單按此。

通知中提及，中獎者已贏得由機管局贊助送出的來回機，HK Express會於11月1日至7日期間，透過電郵發出兌換碼。機票兌換期限是收到通知當日至今年11月30日，需於明年4月30日前使用。

HK Express已確認有關通知真確，同樣中獎的市民，記得在11月初留意電郵，否則或會錯失旅遊良機了。

翻查記錄，2021年9月機管局早前送出6萬張機票予接種疫苗人士，HK Express所舉辦的抽獎活動獎品包括14個航點，共2.5萬張機票。

國泰航空亦有參與有關機票抽獎活動。國泰表示，隨著香港取消強制酒店隔離及推出「0+3」檢疫措施，將根據飛往的目的地及其現有的檢疫措施，分階段發送免費機票兌換碼及公佈網上預訂流程。查看得獎名單按此。

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責任編輯：陳梓蔚