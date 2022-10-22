【下流上車族】林敏驄首當男一演活好爸爸　撐前妻陳伶俐帶兩子改嫁富豪

▲ 林敏驄在《下流上車族》首次男主角，演活好爸爸的角色。

TVB台慶劇《下流上車族》由林敏驄、江美儀、鮑起靜主演，講述一家人為圓上車夢用盡下流手段，結果笑料百出，題材寫實貼地，自本周一（17日）首播以來掀起熱議。林敏驄首次擔演劇集的男主角，演活好爸爸，現實中他與前妻陳伶俐結束10年婚姻，當年曾大方支持她帶兩子改嫁富豪。

▲ 林敏驄在《下流上車族》中育有兩名女兒。（劇照）

《下流上車族》是林敏驄入行近40年來首部演出的電視劇，他在劇中飾演任職超市經理的車志明，與江美儀飾演的莫雯慧育有兩名女兒，分別是車芊芊（郭柏妍飾）、車蔓蔓（羅毓儀飾）。觀眾網民大讚林敏驄演到一位好爸爸，證明他不單止識填詞，連演戲也難不倒他。

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與陳伶俐結束10年婚姻

現年63歲的林敏驄感情生活再度成為話題，他於1997年公開與港姐藝人陳伶俐相戀，其後奉子成婚，婚後育有兩名兒子林肯和林善。不過，直至2008年二人離婚，兩名兒子的撫養權歸陳伶俐。陳伶俐與林敏驄結束10年婚姻後，於2012年帶住兩子改嫁新加坡隱形富豪胡嘉烈的後人劉頌銘，並於2014年為對方誕下一名兒子。

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陳伶俐當年改嫁入豪門，林敏驄亦大方祝福前妻，曾表示陳伶俐往後與誰一起跟他無關，又讚賞對方「係一個有情有義的人」，過去無論他遇上甚麼事，前妻都會挺身而出支持他。林敏驄先後與李美鳳及陳伶俐經歷兩段失敗的婚姻，曾於電台受訪時稱自己不適合結婚。

前妻改嫁 丈夫視繼子如己出

林敏驄的大仔林肯已經23歲，二仔林善亦18歲成年了。至於45歲的陳伶俐自改嫁後，一直生活幸福美滿，丈夫劉頌銘視兩繼子如己出，她亦不時上載一家人合照。

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早前二仔林善18歲生日，22歲就誕下大仔的陳伶俐曾表示自己沒有望子成龍的心態，兩個仔長大後都可以做自己喜歡做的事，好好發揮自己的才能，活出精彩人生。事實上林肯正是學霸，智商高達130，屬資優生。

由家姐一手帶入行

林敏驄於1980年代入行，曾為當年樂壇當紅的歌手包括張國榮、譚詠麟、張學友、陳百強、梅艷芳等填詞，還涉獵幕前演出及電影創作。其胞姊林敏怡是作曲人及唱片監製，林敏驄讀書時期已開始聽歌改詞，家姐知道他喜歡填詞，於1981年便找弟弟為她的作品寫詞，於是姊弟便合作出由泰迪羅賓獻唱的歌曲、電影《胡越的故事》插曲《這是愛》。

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責任編輯︰王明芳