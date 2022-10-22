【免針紙案】覆核勝訴政府無權推翻　李家超：研究判詞後再決定跟進

▲ 行政長官李家超。（資料圖片）

高等法院昨（21日）裁定醫務衛生局長無權廢除2萬張「免針紙」。行政長官李家超今日在港台節目上表示，案件的判詞詳細，醫務衛生局會聯同律政司研究判詞，再決定如何跟進。他強調政府會依法辦事，任何防疫措施都是為了公共衛生安全，希望管控好疫情，盡量保障應該保障的人士。

被問到今次事件有否打擊政府管治威信，李家超指，局方做決定之前有充份考慮，會按法律意見辦事。至於政府會否進一步考慮撤銷「限聚令」，李家超未有正面回應，只表示任何控疫措施都要綜合考慮，不能只顧及單一元素。

另外，行政長官李家超出席商台節目時表示，本港社會經過長時間，累積了很多問題，認為單憑一份《施政報告》並不能全部解決，強調要為政策訂立優先次序，期望以最短的時間，取得最大回報。

李家超以扶貧工作為例，指很多「門派」或學術信念都很有道理，其中一個肯定正確的道理，是要幫助最有需要的人，強調當有方案成功，相關經驗就可以輻射至其他範疇，再協助其他有需要群組。

李家超還表示，希望青年發展藍圖能幫助年輕人在讀書到建立家庭的階段，包括學業、創業及置業等多方面提供協助，政府已就青年發展藍圖舉行多場諮詢，亦可隨時加入不同意見。被問到是否希望與青年修補關係，李家超表示，社會上有不同看法，政治理念不一致屬正常，政府並非要説服市民改變想法，而是希望用行動拉近與市民距離，做出成績，增加互信基礎。



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責任編輯：袁澍