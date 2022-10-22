【衛生惡劣】大嶼山黃龍石澗垃圾處處　上游洗衫洗腳下游取水飲用　

▲ 大嶼山黃龍石澗垃圾處處，上游洗衫洗腳，下游取水飲用。

天氣漸見涼爽，又是郊遊好時候，其中位於大嶼山的黃龍石澗更是深受不少市民及遊人歡迎。但有網民卻投訴指，原本景色怡人的黃龍石澗現時已變得烏煙瘴氣，岸邊垃圾隨處可見，有人更會將石澗當成私人樂園，相約三五知己妄顧危險游水及野餐；有婦人則會於上址河澗洗腳、洗衣服，更令人擔心是，受污染的水源流到下游時，有不知情的市民會擅自直接取水飲用。

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據香港開電視節目《一線搜查》的現場直擊，石澗一帶岸邊滿佈了各式各樣的垃圾，如大量發泡膠盒、空樽飲品、西瓜皮及不少食物殘渣。當時上址亦正有一名婦人於該處洗衣服，但被主持人問及知否會污染水源時，她卻支吾以對。另一方面，雖然上址沒有救生員，但仍有不少人於石澗中暢泳。

儘管溪水有機會已被污染，節目團隊亦目擊鄰近居民會推着手推車兼帶同多個水桶前來取水，期間有人更向採訪隊大讚山水好飲︰「真係好正㗎！」

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應用格物研究社聯合創辦人、生態專家張瑪珊於節目中表示，黃龍石澗有不少香港本土生物，其中「北江光唇魚」更是黃龍石澗獨有，如有人於游水時有塗防曬品，或使用沐浴液洗澡、清潔劑洗衣服，擔心會有化學物品融入黃龍石澗的水流，影響到溪間中的生物生存。此外，她亦警告山水可能含有大腸桿菌、沙門氏菌、釣端螺旋菌或者變形蟲，必需煮沸才可飲用。

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責任編輯：羅嘉欣