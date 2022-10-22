【施政報告2022】林世雄：年底諮詢公眾　明年第四季整合出香港未來運輸基建發展藍圖

▲ 林世雄。（網上圖片）

行政長官日前發表了任內首份施政報告，為香港未來勾劃願景，帶領社會破樽頸、增動能、解民困、迎機遇。運輸及物流局局長林世雄今日（22日）發表網誌，指會在今年年底就這些鐵路和幹道諮詢公眾，以期在明年第四季整合出香港未來的主要運輸基建發展藍圖。

林世雄說，他和同事連日來兵分多路向議員、持份者、傳媒朋友、市民大眾闡釋各項新措施，同時聽取他們的意見。他聽到的意見大部份是圍繞「三道三鐵」的倡議——即是興建「北都公路」、「沙田繞道」和「將軍澳─油塘隧道」三條主要幹道；及「港深西部鐵路」、「中鐵線」和「將軍澳線南延線」三條策略鐵路，為市民打造更四通八達的道路網絡和鐵路系統。

他表示，很高興不少人都支持，形容倡議中的運輸基建是「通經脈」、「有必要性」，相信可進一步完善香港的交通網絡和釋放土地發展潛力。當然，他亦留意到有人認為個別鐵路可以有不同的走線或站點。林表示，會在今年年底就這些鐵路和幹道諮詢公眾，屆時歡迎大家踴躍發表意見，會盡可能將不同觀點和願景兼收並蓄，匯聚眾智，以期在明年第四季整合出香港未來的主要運輸基建發展藍圖，屆時便可以向大家提供更多有關各項目的資料，希望該發展藍圖可以為市民大眾、為香港未來提供最便捷和完善的交通網絡和服務，同時助力經濟和社會長遠發展。

林世雄說，自己是土木工程師出身，參與過高鐵，以及不少橋樑、主幹道及鐵路的工程，對於香港即將興建多六項主要運輸基建深感鼓舞。他強調，有些工程項目在初期規劃的階段，大家未必會清楚掌握它的「價值」，但基建發展對每個地區的經濟增長都有莫大影響，除了為市民生活提供便利，提升生活素質，發揮服務社會的功效之外，亦會帶動周邊土地發展、加強本港對外的連接，有助推動經濟發展和提升香港長遠競爭力。

他說，自己不會誇下海口，令每個小社區都變身「羅馬」，有「條條大路」接通，但他和同事一定會如行政長官所言，努力讓市民有「獲得感」，切實感受到施政成果為他們帶來裨益，就像東鐵線過海段今年投入服務後，為不少市民節省了大量通勤時間。他指出，身邊很多人乘坐東鐵線過海後均大為讚賞。

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記者：袁澍