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【婆媳問題】迎娶台灣妻因年紀問題釀家變？　李泳豪結婚母親施明缺席

娛樂 12:00 2022/10/22

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李泳豪昨日（20日）與拍拖2年多的台灣女友Agnes註冊結婚，二人於男方父親李家鼎的私房菜館註冊和宴請親朋，但席間卻未見李泳豪的母親施明及其孖生哥哥李泳漢。

有傳因施明恨抱孫，在得知Agnes與李泳豪同齡，屬高齡產婦，施明在二人拍拖期間已表不滿，但兒子愛情至上，未理反對堅持與女友同居兼結婚，據指兒子結婚擺酒一事，施明要透過報導才知道。

【娛圈喜事】李泳豪迎娶台灣女友榮升人夫　豪仔向太太承諾：餘生都會照顧她

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現年42歲的李泳豪早年與拍拖9年的楊思琦分手後一直維持單身，直到去年被影到與台灣女友Agnes拍拖，承認戀情更表示已視對方為結婚對象。

今年8月李泳豪宣布將與Agnes結婚，二人昨日更在鼎爺的私房菜館內簽紙註冊，並設宴款待一班親朋好友，包括一班《愛．回家》的演員。

而席間卻未見到李泳豪的其孖生哥哥李泳漢，以及二人母親施明。有報導事件起源早在李泳豪拍拖初期，當時家人得知他有新歡本來大為高興，雖然大仔李泳漢已經有一對仔女，但鼎爺與施明仍然「恨抱孫」。

後來得知新抱Agnes與兒子同齡，屬高齡產婦，施明開始向兒子施壓、反對戀情。但李泳豪愛情至上，與女友搬走並同居，與家人關係變得疏離，有指他結婚一事，媽媽施明要從報導上得知，而正式註冊當日亦未有通知及邀請母親出席。

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在昨日的婚宴上，李泳豪向傳媒表示目標生兩個孩子，與鼎爺想法一樣，男女都無所謂，太太Agnes則在旁邊陪笑。另外亦有傳媒在婚宴上問鼎爺，施明何以缺席，他則解釋指施明要照顧身體欠佳的年邁母親故未能出席，否認婆媳不和的傳聞。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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