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【保養得宜】凍齡奶奶成婚禮焦點　賓客認錯新娘畀錯人情

保健美顏 13:30 2022/10/22

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凍齡奶奶成婚禮焦點，賓客認錯新娘畀錯人情。

結婚本是一對新人的大喜日子，但日前一名準奶奶卻因外表太過年青，而於當日大搶新娘風頭，加上一身紅衣穿著，更一度被誤以為是新娘本人。事件曝光後，不少網民均對奶奶的後生外貌深感佩服，並求教保養心得。

最新影片:

綜合內媒報道，山東煙台一對新人在本周三（19日）舉行婚禮，其中有人便將當日的情況拍下並上傳網上。從影片中，該名身材苗條的奶奶以一襲紅色長裙出場，由於皮膚白皙，加上時尚的「空氣瀏海」，驟眼望去根本與一名少女無異。

據了解，曾有女賓客進場見到奶奶時，誤以為是新娘本人，更送上人情，令奶奶頓感尷尬，並澄清「你認錯人了，新娘在後邊呢！」事實上，拍片者亦指奶奶當日的胸口襟花上亦寫有「母親」2個字，不過因外表太亮麗，才出現這誤會。

    點擊圖片放大
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影片曝光後，大部分網民均認同奶幻的外表十分年青，完全不像是一名成年兒子的媽媽；不少人亦稱讚奶奶保養得宜、駐顏有術︰「顏值簡直是逆天的完美，以後一起出去說是姐妹沒人會不信」、「這是不是搶了兒媳婦的風頭？這也太驚艷了吧」、「婚禮上婆婆被當成新娘，這顏值真是絕了」。不過，有網民則指認錯人的人太誇張了，指「這個女的是不是眼神不好？那魚尾紋都能夾蚊子了，怎麼會看成新娘」。

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責任編輯：羅嘉欣

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