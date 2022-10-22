【悼念摯愛】 愛妻癌逝2年翻看舊照　林子博追憶亡妻︰賢淑慈母

▲ 愛妻逝世2年，林子博在facebook分享亡妻舊照，並隔空對Shirley道出心底話。

藝人林子博的太太董燕君（Shirley）於2020年因癌症平滑肌肉瘤病逝，轉眼間太太已經離世兩年，昨日（21日）子博在社交平台悼念亡妻，分享夫妻的合照。他憶起太太賢淑，是一位慈母，處處散發氣質。他慨嘆︰「原來幸福一直喺自己身邊，只係自己一直將呢種幸福，變得理所當然。」

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▲ 昨日是Shirley離世兩年，林子博在社交網分享與太太的合照，掉念亡妻。(林子博facebook圖片)

妻離世後帶同子女移民英國

51歲的林子博於2003年與董燕君結婚，育有一對子女林詠渝（17歲）及林卓楠（13歲），2019年，Shirley不幸患上平滑肌肉瘤，於翌年10月21日離世。子博哭別亡妻之後，去年便帶同一對子女移民英國，實踐對亡妻的承諾，好好培養子女成才。昨日是Shirley離世兩年，他在facebook分享與太太的合照，並隔空對Shirley道出心底話，帖文充滿了對亡妻的思念，

講真，妳喺我身邊嘅時候，我一直都唔覺得妳係靚女，甚至我曾經喺妳面前講過︰喂！你知唔知啲製作公司點解咁鍾意搵你拍廣告呀？係因為妳個樣真係普通到冇得再普通！搵你拍廣告係最有說服力㗎！當年睇住妳俾我呢番『似彈又似讚』嘅說話激到扎扎跳！我又真係有啲暗爽嘅！

子博表示Shirley離世後，他不時翻看舊照，才發現原來太太真係好靚，當年在身邊的時候竟然未曾發現，

我原來娶咗件筍嘢都唔知！因為我而家先發現妳嘅靚，除咗嚟自五官之外，妳仲散發出一種矜持、賢淑、慈母嗰種東方美人嘅氣質！原來人真係咁鬼衰個喎！明明有件極品喺身邊，咁多年都留意唔到咁奇怪嘅？

▲ Shirley於2019年確診患上平滑肌肉瘤，經過一年多的抗癌歷程終在2020年10月21日離世。(林子博-我們這一家facebook圖片)

提醒網民珍惜身邊人

人失去才懂得珍惜，所以子博溫馨提示有伴侶的人，有時間就要好好看清楚另一半，一定會發現原來幸福一直在自己身邊，「用10分鐘時間互相對望清楚！最後你一定會發現，原來幸福一直喺自己身邊，只係自己一直將呢種幸福，變得理所當然……」文末，子博再次大讚太太，「講真！老婆妳真係堅索！越睇越靚」。

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有不少網民看過子博的帖文後，也感受到他昔日的甜蜜及對太太的思念，「佢好幸福，有你照顧！」、「So sweet!」、「睇到我流眼淚，你老婆聽到睇到㗎，佢知道你為咗頭家好努力，佢一定好proud of you」、「Shirley同你嘅相遇、相愛、互相扶持，係真摯嘅美！加油！一對姊弟會延續林家嘅真摯美」。

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責任編輯︰王明芳