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【東南亞騙案】保安局：再多一名港人受助回港　累計18人獲救

社會 12:28 2022/10/22

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再有一名港人獲救。（資料圖片）

保安局發言人今日（22日）表示，再多一名港人早前向入境事務處「協助在外香港居民小組」求助後，在外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐柬埔寨王國大使館以及保安局專責小組的協助下，昨晚安全由柬埔寨回港。自保安局專責小組成立以來，合共十八名求助人在其協調下安全回港。

發言人呼籲有關的香港居民或其家人應盡快聯絡入境處，他們可以使用為此事專門設立的WhatsApp專線5190 8909，或致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線（852）1868、使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或遞交網上求助表格。市民如懷疑受騙，應盡快向警方報案。任何人如知悉或接獲資料指有受害人需要協助，亦應盡快聯絡入境處作出跟進，令相關香港居民能盡快安全回港。

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責任編輯：袁澍

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