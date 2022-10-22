【下流上車族】與鮑起靜鬥戲帶出移民家庭矛盾　林景程期待出街被鬧衰仔

TVB台慶劇《下流上車族》近日熱播中，昨晚播出一集講到由鮑姐（鮑起靜）飾演的毓霞，與林景程飾演的親生仔家寶再因爭奪狗狗次郎發生爭執，家寶更親揭「要狗唔要媽」真相，該場戲除了戲味十足，對白亦相當貼地兼反映了不少移民家庭的矛盾。

林景程的演繹讓觀眾看得非常肉緊，當年為了追尋演藝夢，而放棄當物理治療師的他笑謂：「觀眾話我係衰仔就最好！」

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繼續大派洋蔥

《下流上車族》自開播以來大受香港觀眾歡迎，劇集首集跨平台直播收視高開23.2點，更獲得一致好評；就連內地網民亦熱捧《下流》，內地豆瓣網評分更曾高開8.9分。

昨晚播出《下流上車族》一集繼續大派洋蔥，劇情講到毓霞與家寶再因爭奪狗狗次郎發生爭執，家寶更親揭「要狗唔要媽」真相，原來家寶仔仔太郎因不適應日本生活弄至失眠，更嚴重到返唔到學，後來太郎因與次郎視像過後情況好轉。

毓霞聞言後鬧爆家寶是拆散太郎及次郎「真兇」，又斥其執意移民想法自私，豈料辣着家寶兼被鬧爆：「我夠想留喺度食大牌檔、講廣東話啦，我老細仲要係我外父，我做錯少少嘢佢成個File車埋嚟，我一樣係適應唔到。」、「個個人移民都有自己諗法，細路仔讀書好啲、住嘅地方大啲，全部都係為下一代諗！」

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愈說愈激動的家寶繼續爆Seed：「阿媽係你自私呀！你樣樣諗自己，淨係想攞番隻狗，你有冇諗過個孫有幾慘，你幾廿歲人有公屋揸手，叫做咩都唔使愁啦！」此時剛巧太郎打電話來，家寶順勢向毓霞「施壓」，毓霞最終屈服並眼濕濕說：「你同次郎一齊長大，嫲嫲係唔應該分開你哋。」

這場兩母子「爭狗大作戰」十分精彩，景程將扯火鬧阿媽的肉緊演繹到位，聽到阿媽「放狗」後竟展現歡顏，鮑姐眼濕濕的可憐樣更是加分位。該場戲除了戲味十足，對白亦相當貼地兼反映了不少移民家庭的矛盾。

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首次跟影后合作

對於與金像獎影后鮑姐合作，景程坦言事前十分緊張，但後來才發現擔憂是多餘：「同鮑姐演戲好舒服，佢唔會畀到任何壓力你，我好多戲都係畀鮑姐喺現場嘅戲帶出嚟，原本我唔expect會咁演。」

談到劇中有唔少鬧鮑姐戲份，景程說：「演嘅時候都有請教吓佢，佢叫我唔使諗咁多，放鬆自己，入咗個角色就Ok。」景程又直指很喜歡這個衰仔角色：「話我衰仔最好呀，即係代表個角色有迴響，做演員唔諗咁多嘢嘅，都係跟個劇本盡力做。」

鮑姐感激林景程教物理治療知識

劇中鮑姐與景程有不少對手戲，鮑姐受訪時大讚「阿仔」演得出色：「好多感情戲都係同佢做，同佢合作好舒服，同埋佢現實仲要係物理治療師，仲教咗我好多呢方面知識，我個仔真係好叻！」

其實入行前，林景程為了成為父母心目中的乖兒子，而全職當物理治療師。

在2008年，林媽媽因癌病逝世，之後在同年他參加歌唱比賽，當時在演出前突然失聲，林景程有想過亡母生前並不支持他追尋演藝夢，心有不甘的他於2009年再參加《超級巨聲》，並因而入行：「當時竟然沒失聲，也沒其他阻滯，於是就覺得是否媽媽開了綠燈給我？」

至今林景程於TVB出演過不少劇集，在2020年更憑劇集《香港愛情故事》首度提名最佳男配角的獎項，演技備受認同。

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