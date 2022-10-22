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【學生自殺】近月至少第3宗學生自殺　疑學業壓力21歲男生膠袋笠頭亡

社會 13:06 2022/10/22

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學生壓力大。（資料圖片）

青少年心理健康值得關注，本港近月來已錄得多宗學生自殺個案。昨午(21日)3時許，黃大仙啟德花園一名女子報案，指其姓盧(21歲)兒子在寓所內，以膠袋笠頭尋短，倒臥房間床上不省人事。警方及救護員到場，隨即將事主送往廣華醫院搶救，惜終證實死亡。警方在場發現遺書，獲悉事主近日受學業問題困擾，不排除因而輕生，其死因有待剖驗確定。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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責任編輯：袁澍

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