【變態同事】OL無故染性病辦公室裝針孔鏡頭追查　 驚揭清潔工水樽偷塞陽具

▲ OL無故染性病，於是在辦公室裝針孔鏡頭追查，驚揭清潔工水樽偷塞陽具。

有沒有想過辦公室飲水都可以惹到性病？美國一名辦公室女文員早前發現自己無故地患上性病，追源溯始，透過於座位安裝的監控鏡頭，竟揭發令人嘔心的真相。原來是一位患有性病的50歲清潔工，趁她不在座位時，偷偷地把陽具塞入女子飲用的水樽，並在樽內摩擦及小便，而且受害人更多達11位，目前男子被控「猥褻」及「以致命武器作出嚴重傷害」罪。

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綜合外媒報道，該名54歲女子已婚育有2名女兒，她8月時已發覺辦公室的員工飲水機有難聞怪味，於是轉為只飲用自己水樽的水，但至9月其水樽的水亦有怪異尿味，懷疑被污染。女子其後於辦公室偷偷放置了隱藏式針孔相機監視，沒想到竟揭發50歲清潔工Lucio Diaz把陽具塞進其水樽。

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事件揭發後，涉事清潔工被捕，又透露在上一份工作亦曾做過類似行為，自言是故意的。更不幸是，由於清潔工本身是性病患者，其體液事後證實含有單純疱疹一型病毒（HSV1），女子檢查後因此亦證實染上性病，她事後絕望表示︰

他給了我一個終身存在的性病……我一輩子都要小心注意。

隨著警方深入調查，公司內還有多達11名受害者，曾遭清潔工做出類似的猥褻行為，事後需接受身體檢查。目前，清潔工正被當局指控嚴重襲擊罪而被扣查中，案件仍在審理中。

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責任編輯：羅嘉欣