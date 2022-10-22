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【周日狂風驟雨】下周最低溫度22度　萬聖節周末有驟雨帶定遮

社會 13:50 2022/10/22

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周日將狂風驟雨。（資料圖片）

天氣變化多端，天文台午間曾發出特別天氣提示。位於南海東北部的熱帶氣旋會在今明凌日橫過南海北部，不過距離較遠故而對香港直接威脅不大。不過周日天氣不佳，預計將會驟雨及狂風，晚間東至東北風離岸達6級。

特別天氣提示指，位於南海東北部的熱帶氣旋會在今明兩日橫過南海北部。按照現時預測路徑，該熱帶氣旋會與香港保持約300公里或以上距離。其環流較為細小，其相關的強風圈離廣東沿岸較遠，強度亦較弱，發展空間有限，預料對香港的直接威脅不大。預料明日（23日）本港會有幾陣驟雨，海有湧浪。此外，一股東北季候風補充會在明晚抵達華南沿岸，該區風勢會頗大。天文台會密切監察該熱帶氣旋的發展及動向，市民請留意最新的天氣消息。

另外，下周氣溫維持在22度至28度之間，萬聖節周日（30日）及萬聖節前夜正日（31日）均有驟雨，氣溫介於22至27度之間，若有計劃出行，需早做打算。

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責任編輯：袁澍

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