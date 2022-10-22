【美麗戰場】蔣家旻有望憑「反骨琪」爭視后　為一個原因不再與圈內人拍拖

現年33歲的蔣家旻（Angel），最近獲葉念琛欽點演出台慶劇《美麗戰場》大反派琪琪一角大獲好評被指有望問鼎視后。事實上，葉念琛2013年已大膽起用當時未有知名度的Angel任電影《第一次不是你》女主角，更令她成功入圍香港電影金像獎最佳新演員。

作為家中獨女、讀書時已立志當演員的蔣家旻，2007年憑電視台「TVBeople」徵選活動入行後，15年來經歷不少人生高山低谷，今天終憑「世紀賤精琪琪」吐氣揚眉的她，接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。

【美麗戰場】「反骨琪」害人終害己反被姦 蔣家旻拍性侵戲手頸激動見紅：好真實

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事業遇樽頸

節目中，她感謝伯樂葉念琛之餘，亦憶述13年先憑處境劇《愛回家》馬子妮初入屋，再做電影女一再撻回谷底的困惑。

蔣家旻說：「父母一直唔放心我入行，《第一次不是你》好像帶我到某一個高峰，但之後又無得做《愛回家》突然跌返下來，會聽到他們很多擔心說話，『你明明去到某個位，為何被人撳返低？工作量不多、又做返無乜發揮角色？』這些事就算他們不講，我自己都會問點解。點解？就是無運氣！我只會跟朋友呻，不跟家人講是擔心有更多負面情緒，那時都攰都辛苦。」

及至兩年前，蔣家旻再憑《反黑路人甲》水姐一角事業再露曙光奪「飛躍進步獎」之前，問她有否洩氣，她說：「之前有洩氣，但我無放棄，我常跟自己說，入行最辛苦那5、6年我都可以捱過，我認為自己還有機會，仲有希望！」

▲ 《第一次不是你》

數歷來緋聞男友

談及感情，蔣家旻直認小時候戀愛大過天，但入行後因找到夢寐以求的演員興趣，已將事業放於人生首位。

所以，2012年與朱敏瀚因《點解阿Sir係阿Sir》擦出愛火花，她也沒想過這麼快公開：「最初不承認，一直低調拍拖，但真是不好彩，於銅鑼灣遇到採訪其他活動的傳媒朋友。我們拖手，因為沒想過會撞到記者。但認了之後，我反而對感情沒安全感，會想將來萬一分手，又要交代是很煩。」

至於兩年後分手，她解釋原因指：「大家步伐不一致，那時我又拍電影又拍《愛回家》較忙，是工作機會與時間，影響了大家感情。」

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只選圈外人拍拖

朱敏瀚之後，蔣家旻先後與羅天宇、麥秋成、及最近期的敖嘉年傳過緋聞，她指全屬「流料」，亦坦言對敖嘉年最感愧疚，「跟敖嘉年是因拍《欺詐劇團》相熟，那次到訪他家，不止我一個，是一大班朋友去。他是教我很多的長輩，一向對私事很低調，就是為了那次被迫公開他的私穩（已離婚），我是很不好意思。」

蔣家旻重申現在以事業先行，不會讓感情影響事業：「有件事我可透露，拍《反黑路人甲》時，我剛跟一個圈外男友分手，那時很受傷害很不開心，但我跟自己說，不開心都不能不專業，之後我發現感情是不會影響我的事業心。」

單身兩年，蔣家旻指日後只會選擇跟圈外人拍拖，事關壓力較少，也不易因拍攝產生妒忌和呷醋。

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