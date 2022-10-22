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【防出貓法】老師要求自製「防作弊帽」　大學生奇招盡出不惜底褲笠頭

育兒經 15:39 2022/10/22

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有大學教授避免學生作弊，要求他們自製防偷窺帽。

學生考試作弊屢屢發生，不少學校和教育工作者都有探討這個問題。有老師為免學生作弊，竟在考試前要求學生自製「防偷窺帽」，學生廢物利用，以雞蛋紙皮、殘舊衣架，甚至底褲笠頭製作，將考試變成萬聖節。

最新影片推介︰

最近有網民在社交平台分享，菲律賓一班學生在考試時，戴上自製的防偷窺帽，因造型奇怪引來熱議。

本月17和18日，一班機械工程學生面對期中考，他們發揮創意，天馬行空，在班房展示了各式各樣的防偷窺帽子。網民透露，這個想法是來自比科爾大學工程學院的教授Mary Joy Mandane-Ortiz，她要求學生這樣做，就是要提醒他們不要欺騙、不要作弊，但他們的創意帶來了歡樂。

學生自製的防偷窺帽子，也成為他們好心情的來源，因為他們的創意令考試壓力都消失了。

    點擊圖片放大
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    +7

該網民大讚教授的主意很好，可以提醒他們不要出貓，做人要有誠信，並強調創意真的來自學生，對他們的創作力感到喜悅和驚訝，

我很高興這頂創意帽子對他們有很好的影響，因為工程科的期中考很可怕、壓力很大，但亦因這個主意，令他們可以很開心地參加考試。

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責任編輯︰王明芳

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