  • 30°C
香港時間 : 20221022日 (週六) 14:45
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 下流上車族 濕疹過敏大全 美麗戰場 兒童疫苗 野人老師 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【奪命工傷】26歲孝子首日返工即遭磚塊擊斃　原是家中支柱盼好心人援手

社會 14:08 2022/10/22

分享：

分享：

熱門 下流上車族 濕疹過敏大全 美麗戰場 兒童疫苗 野人老師 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

（資料圖片）

周一下午4時許，新油麻地公眾貨物裝卸區發生致命工業意外，一板正在吊運的磚塊鬆散塌下，工人黃嘉俊被磚塊砸中頭部，重傷不治。死者年僅26歲，亦是家中經濟支柱。

工業傷亡權益會指，由於死者的大哥已成家，弟弟剛畢業仍未找到工作，而爸爸則因年邁及健康不佳而退休，為了供養同住的弟弟與爸爸，黃嘉俊在原本的工作放假期間，抽空打散工增加收入。豈料第一日開工就遭遇意外。工權會表示，黃嘉俊家中經濟本已拮据，喪子之痛更對嘉俊爸爸造成沉重打擊，幾日來，爸爸寢食難安，對於未來感到十分徬徨。

工權會指出，如熱心人願意伸出援手，協助渡過難關，可透過以下途徑捐款，會方會代收集之善款將全數轉交予遺屬，不會收取任何行政費用。如需索取由會方發出、可作扣稅用途的收據，請提供捐款人全名、郵寄地址及聯絡電話，會方將在捐款核實後一個月內將收據寄上。捐款方法如下：


▊ 經本會的個案籌款戶口轉交（可獲本會發出慈善捐款收據作扣稅用途）

　恆生銀行賬戶：　295-421903-003
　賬戶名稱／支票抬頭：　工業傷亡權益會有限公司
　Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

請拍攝入數紙（或將電子銀行轉賬畫面截圖）後註明【捐予黃嘉俊家人】並連同【捐款人全名】發送WhatsApp訊息至6996 6214。

▊ 直接捐款予家屬（黃嘉俊爸爸） （不會獲發任何捐款收據）

　中國銀行賬戶： 012-872-1-073409-7
　賬戶名稱／支票抬頭： Wong Chi Cheong

所有捐款支票請郵寄至本會會址：
　　藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心1/F

請隨票註明【捐予黃嘉俊家人】並附【捐款人全名及聯絡電話】，以便跟進。如親臨本會會址，可選擇以現金捐款。
----
謹代黃爸爸感謝社會各界善心人士關懷，有勞之處，不勝銘感。

如就捐款事宜有進一步查詢，請致電2366 5965。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍

相關文章

【免針紙案】覆核勝訴政府無權推翻　李家超：研究判詞後再決定跟進
今日 10:29
【免針紙案】覆核勝訴政府無權推翻　李家超：研究判詞後再決定跟進
【衛生惡劣】大嶼山黃龍石澗垃圾處處　上游洗衫洗腳下游取水飲用　
今日 12:38
【衛生惡劣】大嶼山黃龍石澗垃圾處處　上游洗衫洗腳下游取水飲用　
【施政報告2022】林世雄：年底諮詢公眾　明年第四季整合出香港未來運輸基建發展藍圖
今日 10:55
【施政報告2022】林世雄：年底諮詢公眾　明年第四季整合出香港未來運輸基建發展藍圖
【周日狂風驟雨】下周最低溫度22度　萬聖節周末有驟雨帶定遮
今日 13:50
【周日狂風驟雨】下周最低溫度22度　萬聖節周末有驟雨帶定遮

你可能感興趣

【免針紙案】覆核勝訴政府無權推翻　李家超：研究判詞後再決定跟進
今日 10:29
【免針紙案】覆核勝訴政府無權推翻　李家超：研究判詞後再決定跟進
【衛生惡劣】大嶼山黃龍石澗垃圾處處　上游洗衫洗腳下游取水飲用　
今日 12:38
【衛生惡劣】大嶼山黃龍石澗垃圾處處　上游洗衫洗腳下游取水飲用　
【施政報告2022】林世雄：年底諮詢公眾　明年第四季整合出香港未來運輸基建發展藍圖
今日 10:55
【施政報告2022】林世雄：年底諮詢公眾　明年第四季整合出香港未來運輸基建發展藍圖
退休 工業意外 油麻地 藍田

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【Do姐離巢】鄭裕玲親證拒與TVB續約　解釋離巢原因歡迎與其他電視台合作
16:38 2022/10/21
【Do姐離巢】鄭裕玲親證拒與TVB續約　解釋離巢原因歡迎與其他電視台合作
【好人好事】的士車頭窗插兩支香　殯儀業者揭真相司機獲讚心地好
12:39 2022/10/21
【好人好事】的士車頭窗插兩支香　殯儀業者揭真相司機獲讚心地好
【恃肚行兇】孕妻懷念前男友味道　丈夫買遍香水仍無法解決
13:45 2022/10/21
【恃肚行兇】孕妻懷念前男友味道　丈夫買遍香水仍無法解決