【脾臟裂傷】男子肚猛撞床角致脾臟受傷　醫生警告︰外表看不出傷口可以奪命

▲ 男子肚子猛撞床角令脾臟受傷。（iStock圖片）

常聽見老人家唔跌撞得，但原來年青人亦是一樣。有醫生便分享了一名30歲男病患因腹部不慎撞到床角，導致脾臟裂傷，一度昏迷，慶幸送院及時，否則便可能長睡不起。

最新影片:

外科醫師陳榮堅於Facebook表示，意外發生於男子家中，當時他吃完午餐後，眼見自己的孩子在床上玩著玩著快要跌下床了，就在趕過去營救期間，肚子不小心撞到床角。該名男子起初雖然感肚痛，但以為休息一下就好，惟後來情況卻急速惡化，不但腹部愈來愈腫脹，後來晚上時更被家人發現意識模糊需緊急送院。經過檢查，男子診斷為脾臟裂傷，慶幸，在輸完體液與血液後成功恢復意識，出血位置亦已慢慢凝固，不需要開刀。

陳榮堅表示幸好病人家人及早發現，否則讓他一直睡下去，可能就永遠不會醒了。他也提醒，意外發生的鈍挫傷，雖然外表看不出傷口，包括腦部、胸部及腹部等臟器，在撞擊後仍要細心觀察，以防悲劇發生。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣