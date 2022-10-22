  • 30°C
香港時間 : 20221022日 (週六) 15:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【脾臟裂傷】男子肚猛撞床角致脾臟受傷　醫生警告︰外表看不出傷口可以奪命

醫生診症室 14:47 2022/10/22

分享：

分享：

熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

男子肚子猛撞床角令脾臟受傷。（iStock圖片）

常聽見老人家唔跌撞得，但原來年青人亦是一樣。有醫生便分享了一名30歲男病患因腹部不慎撞到床角，導致脾臟裂傷，一度昏迷，慶幸送院及時，否則便可能長睡不起。

最新影片:

外科醫師陳榮堅於Facebook表示，意外發生於男子家中，當時他吃完午餐後，眼見自己的孩子在床上玩著玩著快要跌下床了，就在趕過去營救期間，肚子不小心撞到床角。該名男子起初雖然感肚痛，但以為休息一下就好，惟後來情況卻急速惡化，不但腹部愈來愈腫脹，後來晚上時更被家人發現意識模糊需緊急送院。經過檢查，男子診斷為脾臟裂傷，慶幸，在輸完體液與血液後成功恢復意識，出血位置亦已慢慢凝固，不需要開刀。

陳榮堅表示幸好病人家人及早發現，否則讓他一直睡下去，可能就永遠不會醒了。他也提醒，意外發生的鈍挫傷，雖然外表看不出傷口，包括腦部、胸部及腹部等臟器，在撞擊後仍要細心觀察，以防悲劇發生。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

Facebook 公立醫院 午餐 醫生

最高瀏覽

【Do姐離巢】鄭裕玲親證拒與TVB續約　解釋離巢原因歡迎與其他電視台合作
16:38 2022/10/21
【Do姐離巢】鄭裕玲親證拒與TVB續約　解釋離巢原因歡迎與其他電視台合作
【好人好事】的士車頭窗插兩支香　殯儀業者揭真相司機獲讚心地好
12:39 2022/10/21
【好人好事】的士車頭窗插兩支香　殯儀業者揭真相司機獲讚心地好
【恃肚行兇】孕妻懷念前男友味道　丈夫買遍香水仍無法解決
13:45 2022/10/21
【恃肚行兇】孕妻懷念前男友味道　丈夫買遍香水仍無法解決